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「台灣英雄榮耀同行」遊行明登場 警方公布交管措施

警方公布交管措施。（記者王冠仁翻攝）

警方公布交管措施。（記者王冠仁翻攝）

2024/08/15 13:31

〔記者王冠仁／台北報導〕在此次巴黎奧運當中，台灣選手共拿下2金、5銅的成績，總統府也將在明天下午舉辦「台灣英雄榮耀同行」遊行活動。對此，轄區中正一分局因應此活動，今天公布針對此次遊行活動進行的交通管制措施，警方呼籲民眾屆時如果行經管制路段，要遵守各路口員警及義交之指揮疏導。

中正一分局指出，此次活動是配合總統府及中華文化總會所舉辦，活動時間為明天下午3時至3時30分，遊行範圍包含台北市重慶南路、襄陽路、館前路及忠孝西路等路段舉辦。

警方因應此次活動，規劃交通疏導管制措施，有關周邊道路交通（含汽、機車停車格位）實施管制時段及範圍，說明如下。

一、活動期間，實施車輛管制區域及時段：

（一）因應館前路英雄谷硬體設備進場

1、8月15日（星期四）21時起，管制館前路東、西外側各1個車道，維持中間兩線車道供車輛通行。

2、8月16日0時至6時及遊行出發前14時45分至18時，館前路將全線管制，以利設備搭設作業進行。

（二）8月16日0時至6時及12時起，擴大管制漢口懷寧街口往東、公園許昌街口及南陽許昌街口往西。

（三）8月16日14時起（視狀況提早或延後），為便於遊行車隊停放，總統府周邊道路管制如下：

1、凱達格蘭大道【公園路（不含）至重慶南路（含）】東往西方向。

2、重慶南路【寶慶路至貴陽街（均不含）】南、北雙向，另擴大管制重慶衡陽路口北往南方向。

3、懷寧街【寶慶路（不含）至凱道（不含）】南、北雙向。

（四）8月16日14時45分起（視狀況提早或延後），遊行沿線路段重慶南路、襄陽路、館前路實施管制，另擴大管制周邊衡陽路、懷寧街、寶慶路、漢口街等路段，並視交通狀況於中華忠孝、中華漢口、中華寶慶等路口彈性擴大管制往東。

（五）8月16日15時起（視狀況提早或延後），遊行隊伍進入館前路英雄谷後，管制忠孝西路往東外側3線車道，留內側車道供車輛通行。

二、公有汽、機車停車格管制時段及區域：

（一）管制日期、時段：113年8月15日17時至8月16日24時止。

（二）管制區域：重慶南路1段（寶慶路至襄陽路）、館前路（襄陽路至忠孝西路）及信陽街（館前路至公園路）沿線公有汽、機車停車格位及裝卸貨停車格位等，禁止車輛停放。

三、其他管制措施及改道建議：

（一）沿線各路段將於遊行隊伍通過後、場地整理完畢陸續解除管制，僅有館前路外側車道配合設備撤場作業最晚管制至8月16日23時，中間2線車道亦開放通行。

（二）當天行經活動範圍周邊車輛，南北向建議提前改道中華路、中山南路、林森南路，東西向得改由市民大道、鄭州路、愛國西路通行。

（三）因館前路全線實施管制時，影響機車駕駛通往臺北車站西側門，本次活動期間（8月16日12時至18時）台北車站北側門科技執法將暫緩取締，騎乘機車民眾得提前改至其他地點或台北車站北側（鄭州路）臨停上、下客。

警方強調，因應本次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，各項活動交通管制訊息將隨時提供警察廣播電台插播路況報導；另請駕駛人行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，勿違規停車，共同維護交通順暢與安全。

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