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政黨政治獻金報告曝光 民眾黨選務費用、捐贈候選人支出「掛零」

監察院今公布112年度（2023年）政黨政治獻金會計報告書，近日深陷帳務爭議的台灣民眾黨收入新台幣8427萬餘元，支出7103萬餘元，結餘達1356萬元，然而支出項目中，公關費用、選務費用及推薦公職候選人競選費用支出皆申報為「0元」。圖為民眾黨主席柯文哲。（資料照）

監察院今公布112年度（2023年）政黨政治獻金會計報告書，近日深陷帳務爭議的台灣民眾黨收入新台幣8427萬餘元，支出7103萬餘元，結餘達1356萬元，然而支出項目中，公關費用、選務費用及推薦公職候選人競選費用支出皆申報為「0元」。圖為民眾黨主席柯文哲。（資料照）

2024/08/15 13:33

首次上稿：13:15
更新時間：13:33（新增民眾黨回應）

〔記者方瑋立／台北報導〕監察院今公布112年度（2023年）政黨政治獻金會計報告書，近日深陷帳務爭議的台灣民眾黨收入新台幣8427萬餘元，支出7103萬餘元，結餘達1356萬元，然而支出項目中，公關費用、選務費用及推薦公職候選人競選費用支出皆申報為「0元」。

監察院今日公告去年度政黨政治獻金會計報告書，中國國民黨收入1億5256萬8726元，支出1億4670萬2830元，結餘586萬5896元；民主進步黨收入1億1596萬4546元，支出1億4184萬299元，共短絀2587萬5853元。

近日帳目爭議頻傳的台灣民眾黨則合計收入8427萬5857元，支出7103萬90元，結餘1356萬5767元。然而值得注意的是，民眾黨在公共關係費用、選務費用及捐贈其推薦之公職候選人競選費用支出項目，皆申報為0元。

相較之下，民進黨申報選務費用支出6343萬5841元、捐贈候選人競選費用支出3347萬6500元；國民黨申報選務費用支出2321萬592元、捐贈候選人競選費用支出1584萬元。

對此，民眾黨副秘書長許甫回應表示，他們的做法是由各部門編列各自預算，例如今年榮星花園舉辦晚會是文宣部舉辦，就由文宣部支應大部分開銷。

許甫進一步說明，民眾黨在政治獻金中業務支出中有2800多萬元，各部門執行業務時包含執行選務，因此沒有編列在選務費用支出項目中。至於捐贈其推薦的公職候選人競選費用為何為0元，他說，中央黨部雖有替各候選人輔選，但並未編列預算。

據悉，台灣民眾黨於2024年大選中，除柯文哲、吳欣盈參選正副總統外，也登記參選34席不分區立委，區域立委部分則提名10人。

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