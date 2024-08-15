96萬便當費收據「跨年份」誤登惹議 民眾黨：我們也很傻眼

民眾黨發言人吳怡萱。（資料照）

2024/08/15 11:19

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲政治獻金申報不實風波延燒，又被爆出柯文哲總統大選競選總部在1月7日申報一筆96萬元的餐費，民眾黨雖回應稱「誤登」，但誤登的兩筆收據年份不同，引發外界質疑。民眾黨發言人吳怡萱今日受訪時說，不知道會計師是一起報、還是分開報，有這樣的漏洞也讓始料未及。

吳怡萱指出，民眾黨昨天提供了當時的收據、發票給大家，事實證明就是一張960元、一張110元，在被登載時輸入成96萬110元產生誤解，顯示在登載時出現非常多的誤報，這樣的漏洞也讓他們感到傻眼，他們也是始料未及。

針對兩張收據年份不同，為何會同時申報？吳怡萱說，柯辦統一把單據給會計師處理，不知道會計師是一起報、還是分開報，可能要進入監察院政治獻金後台看他是分開登載還是一起登載。當初在流程上，柯辦是一筆一筆的把資料給會計師處理。

不過，網紅四叉貓調查發現，大愛素食天地素食便當店已經倒閉，不過同一個老闆在後門開設「小李快餐店」並使用「大愛素食天地」的統編章。然而，民眾黨出示的發票日期為今年1月7日星期日，但他稍早前往便當店購買時，小李便當店員跟他說「六日不營業」。

吳怡萱說，他們只是買便當，總統賴清德、前總統蔡英文也也同樣有申報「大愛素食天地」的支出。大家看到發票上有很多的疑點，但他們沒辦法幫代替業者回答發票問題，「我們跟賴清德、蔡英文或許都只是吃了便當，不曉得為什麼發票會是這樣。」

至於日前記者會稱已調查完41萬以上支出的收據，為何還會有錯誤？吳怡萱表示，第一階段的查核是先以柯辦有的單據，但沒出現在監察院上面的資料來做查證；目前第二階段則是，回頭來查核監察院上頭有的資料，會不會又出現誤載的情況。

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