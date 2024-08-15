秀買飯收據！四叉貓親訪「96萬便當店」：換許甫解釋囉

網紅「四叉貓」。（資料照）

2024/08/15 11:24

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲總統大選經費爭議連環爆，獨立網路平台「沃草」昨（14）日再揭露柯競選總部曾申報一筆超過96萬元的餐費，民眾黨副秘書長許甫澄清稱是2筆分別「960元」和「110元」誤登為「960110元」。PTT網路紅人「四叉貓」今上午走訪台北市這家「小李便當店」，稍早PO出收據，也證實該店週六日不營業，質疑許甫展示的一張收據卻在週日消費，「輪到許甫出來解釋囉」。

許甫先前在臉書秀出2張單據，聲稱「又是誤登」，「監察院的申報系統，接連輸入2筆帳目，上一欄輸入110（元），下一欄應該輸入為960（元）。但因為沒有清除，就成了960110元。為何如此荒唐的錯誤，卻發生在委任外包的會計事務所『記帳登打至監院申報系統』！會計應該是很專業的事，這回競總所託付的對象，一再讓人感受到天下沒有不可能的事」。

外界原本懷疑，收據上註明統一編號是台北市濟南路二段「大愛素食天地」，早已未營業，但事後發現同一地點在店面後方另有「小李便當店」持續營業，且仍沿用此統編。

四叉貓在臉書PO出上午到「小李便當店」買便當的收據與便當照片，在貼文中表示「『96萬便當之謎』我剛才去現場買便當了，1.『小李便當店』使用『大愛素食天地』的統編章。2.小李便當店員跟我說，他們六日不營業。3.許甫的發票是2024/1/7，那天是星期日。4.輪到許甫出來解釋囉。」

四叉貓臉書貼文。（圖擷取自 臉書）

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