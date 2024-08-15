為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

秀買飯收據！四叉貓親訪「96萬便當店」：換許甫解釋囉

網紅「四叉貓」。（資料照）

網紅「四叉貓」。（資料照）

2024/08/15 11:24

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲總統大選經費爭議連環爆，獨立網路平台「沃草」昨（14）日再揭露柯競選總部曾申報一筆超過96萬元的餐費，民眾黨副秘書長許甫澄清稱是2筆分別「960元」和「110元」誤登為「960110元」。PTT網路紅人「四叉貓」今上午走訪台北市這家「小李便當店」，稍早PO出收據，也證實該店週六日不營業，質疑許甫展示的一張收據卻在週日消費，「輪到許甫出來解釋囉」。

許甫先前在臉書秀出2張單據，聲稱「又是誤登」，「監察院的申報系統，接連輸入2筆帳目，上一欄輸入110（元），下一欄應該輸入為960（元）。但因為沒有清除，就成了960110元。為何如此荒唐的錯誤，卻發生在委任外包的會計事務所『記帳登打至監院申報系統』！會計應該是很專業的事，這回競總所託付的對象，一再讓人感受到天下沒有不可能的事」。

外界原本懷疑，收據上註明統一編號是台北市濟南路二段「大愛素食天地」，早已未營業，但事後發現同一地點在店面後方另有「小李便當店」持續營業，且仍沿用此統編。

四叉貓在臉書PO出上午到「小李便當店」買便當的收據與便當照片，在貼文中表示「『96萬便當之謎』我剛才去現場買便當了，1.『小李便當店』使用『大愛素食天地』的統編章。2.小李便當店員跟我說，他們六日不營業。3.許甫的發票是2024/1/7，那天是星期日。4.輪到許甫出來解釋囉。」

四叉貓臉書貼文。（圖擷取自 臉書）

四叉貓臉書貼文。（圖擷取自 臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
不只「重複登錄」！96萬便當單據疑點重重 四叉貓：當天店家公休
2024/08/15 09:03

不只「重複登錄」！96萬便當單據疑點重重 四叉貓：當天店家公休
曝木可助理領柯競辦薪水又回捐10萬 簡舒培：好像看見高虹安助理
2024/08/15 10:58

曝木可助理領柯競辦薪水又回捐10萬 簡舒培：好像看見高虹安助理

AI趨勢崛起！強勢產業動能擦亮土城新價值
否認陳佩琪開「人頭公司」 柯文哲：父母出錢幫小孩不奇怪
2024/08/15 09:25

否認陳佩琪開「人頭公司」 柯文哲：父母出錢幫小孩不奇怪
柯文哲假帳案》96萬「誤登」不算啥？親口認了差額恐逾2000萬
2024/08/15 09:46

柯文哲假帳案》96萬「誤登」不算啥？親口認了差額恐逾2000萬

白冰冰直播忘開濾鏡 素顏膚況驚眾人
柯文哲假帳案》國民黨：檢調大陣仗偵辦要讓柯文哲與民眾黨「一刀斃命」
2024/08/15 10:07

柯文哲假帳案》國民黨：檢調大陣仗偵辦要讓柯文哲與民眾黨「一刀斃命」
96萬便當費收據「跨年份」誤登惹議 民眾黨：我們也很傻眼
2024/08/15 11:19

96萬便當費收據「跨年份」誤登惹議 民眾黨：我們也很傻眼
臺北市今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播