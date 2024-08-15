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全國首批 台南再添18輛電動公車行駛國道

台南市爭取中央補助，再增添18輛電動公車新車上線。 （南市交通局提供）

台南市爭取中央補助，再增添18輛電動公車新車上線。 （南市交通局提供）

2024/08/15 10:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市爭取中央「示範型計畫」補助電動公車新車18輛上線，即日起投入橘9、橘9-1及橘13路線營運，連絡佳里、麻豆、嘉義高鐵站、台南市區等地，也是全國首批示範型電動公車行駛國道高速公路的路線，民眾直呼太開心，紛紛表示要找機會搭乘嘗鮮。

這批車輛同樣依循大台南公車識別系統，採用橘色窗花意象塗裝，車身上和車頭前方也加上電動公車專屬的綠能閃電LOGO，還配備全彩LED車頭顯示，方便民眾一眼辨識，也為公車服務增添熟悉的親切感。

南市交通局長王銘德表示，18輛電動公車為華德公司打造，並經過交通部「示範型計畫」審查核定補助，每輛車可獲交通部及環保署補助700萬元，共補助126億元，成功爭取中央資源投入南部公共運輸建設，具有交通平權意義。

王銘德表示，電動公車由「漢程客運」營運，將行駛橘9、橘9-1麻豆、佳里至嘉義高鐵站，及橘13麻豆至台南市區等路線，3條路線都是行駛國道1號的重要路線，全新車輛上線之後可大大提升服務品質。

市長黃偉哲表示，市府致力於打造低碳淨零城市，配合國家「2030年市區公車全面電動化」政策，自2020年起不再補助業者購買柴油公車，逐年爭取補助汰換電動公車，本批電動公車上線後，全市電動公車突破百輛大關，達113輛，已超過全市公車總數4分之1。

公共運輸處長吳俁之表示，電動公車上路後，全台南市已有113輛電動公車，電動公車比例提升至26％，同時無障礙公車比例也上看75％，另因應中央自今年修正電動公車補助規定及申請程序，市府也已輔導各客運業者訂定長期、多年度的補助計畫，加速爭取補助，將高品質的綠能車輛普及全市。

台南新增電動公車，首批行駛國道高速公路的路線。 （南市交通局提供）

台南新增電動公車，首批行駛國道高速公路的路線。 （南市交通局提供）

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