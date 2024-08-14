國民黨：盼柯文哲儘速釐清法律層面 向支持者溝通

國民黨文傳會主委、立委李彥秀。（圖由國民黨提供）

2024/08/14 16:04

〔記者施曉光／台北報導〕民眾黨主席柯文哲近日陷入總統大選政治獻金申報不實風波，國民黨今日中常會傳出有中常委建議黨中央應該聲援民眾黨主席柯文哲，國民黨文傳會主委李彥秀今日受訪表示，黨內有不同的聲音與意見，黨中央都會蒐集並進行內部溝通，她並強調，這件事情檢調仍在調查當中，國民黨尊重柯文哲儘速就法律層面加以釐清，並與白營支持者溝通。

對於媒體追問，黨中央是否會要求黨公職人員不要在此事上批評太用力？李彥秀只說，內部黨員與中常委私下有不同的意見與聲音，黨部會蒐集大家的意見並做內部溝通。

此外，針對馬英九基金會執行長蕭旭岑日前接受廣播專訪時指出，柯文哲受重傷對國民黨不是好消息，讓藍、白兩黨在2026、2028年選舉合作機率降低很多，李彥秀指出，堅定合作監督民進黨，是在野黨的共同目標，國民黨支持民眾黨就法律層面爭取並捍衛自己的權利，並期待民眾黨盡速度過難關，至於後續在立法院的合作，國民黨堅定不會退縮。

李彥秀說，每個政黨都有高潮與低潮時期，對於民眾黨而言，除了法律層面問題，更重要的是支持者的信任度，她希望民眾黨能儘速與支持者溝通釐清，面對當前的難關與挑戰，期盼民眾黨在法律層面以及支持者的信任度，儘速度過難關，同時在野監督力道要持續共同努力，好好監督傲慢的民進黨賴清德團隊。

有關民眾黨立委黃珊珊請辭黨職，李彥秀則說，這是民眾黨的內部事務，國民黨尊重民眾黨。

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