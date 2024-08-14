為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

奧運國手「英雄大遊行」週五登場 明晚9時起分批交管

總統府今（14）日舉行「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」台灣英雄大遊行宣傳記者會，圖為文化總會秘書長李厚慶。（記者叢昌瑾攝）

總統府今（14）日舉行「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」台灣英雄大遊行宣傳記者會，圖為文化總會秘書長李厚慶。（記者叢昌瑾攝）

2024/08/14 11:05

〔記者陳昀／台北報導〕我國「2024年第33屆巴黎奧林匹克運動會代表團」創下2金、5銅佳績，賴清德總統16日（週五）將在總統府舉辦「Our Heroes！Team Taiwan台灣英雄 榮耀同行」英雄派對及台灣英雄大遊行；北市警局中正一分局今在總統府記者會公布交通管制，周邊道路自明晚9時起，後天中午12時、下午2時分批交通管制。

巴黎奧運代表團選手將於週五下午1時抵達總統府，舉行英雄派對後，賴總統將於下午1時50分接見並大合影，下午3時「英雄大遊行」出發。路線從總統府前的重慶南路一段出發，右轉襄陽路、左轉館前路、右轉忠孝西路。

台北市警局中正一分局長張嘉煌指出，在「英雄谷」部分，週四21時起館前路東、西外侧車道管制，中間兩線車道供車輛通行；週五0時至6時、14時45分至18時，館前路全線車道管制，並視情況彈性擴大周邊管制。週五0時至6時及12時起，漢口懷寧街往東、公園／南陽許昌往西管制。

週五14時起，管制路段包含重慶南路（寶慶至貴陽南、北雙向，衡陽至寶慶北往南方向）、凱道（公園至重慶東往西方向）、懷寧街（寶慶至凱道北往南方向）；14時45分起，遊行沿線路段重慶南路、襄陽路、館前路實施管制；15起，忠孝西路（館前路至中山南路）往東外側3線車道管制，並視狀況擴大周邊管制或調整；中華忠孝、中華漢口、中華寶慶路口彈性管制。

「台灣英雄榮耀同行」活動交通管制圖。（圖由中正一分局提供）

「台灣英雄榮耀同行」活動交通管制圖。（圖由中正一分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台灣健兒抵市府走紅毯 和柯P擊掌接受歡呼
2017/08/31 17:43

台灣健兒抵市府走紅毯 和柯P擊掌接受歡呼
台灣英雄出發！ 民眾夾道歡迎英雄到來（全圖輯）
2017/08/31 19:00

台灣英雄出發！ 民眾夾道歡迎英雄到來（全圖輯）

《趕蛇5健康 帶狀疱疹衛教講座》免費活動快來報名！
遊行結束民眾幫忙撿彩帶 網友：台灣越來越好了！
2017/09/01 10:47

遊行結束民眾幫忙撿彩帶 網友：台灣越來越好了！
柯爸柯媽現身看遊行 民眾熱烈歡迎搶握手
2017/08/31 17:34

柯爸柯媽現身看遊行 民眾熱烈歡迎搶握手

台灣大哥大 《Road to Champions 無懼之路》紀實片感動上映
臺北市今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播