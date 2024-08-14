奧運國手「英雄大遊行」週五登場 明晚9時起分批交管

總統府今（14）日舉行「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」台灣英雄大遊行宣傳記者會，圖為文化總會秘書長李厚慶。（記者叢昌瑾攝）

2024/08/14 11:05

〔記者陳昀／台北報導〕我國「2024年第33屆巴黎奧林匹克運動會代表團」創下2金、5銅佳績，賴清德總統16日（週五）將在總統府舉辦「Our Heroes！Team Taiwan台灣英雄 榮耀同行」英雄派對及台灣英雄大遊行；北市警局中正一分局今在總統府記者會公布交通管制，周邊道路自明晚9時起，後天中午12時、下午2時分批交通管制。

巴黎奧運代表團選手將於週五下午1時抵達總統府，舉行英雄派對後，賴總統將於下午1時50分接見並大合影，下午3時「英雄大遊行」出發。路線從總統府前的重慶南路一段出發，右轉襄陽路、左轉館前路、右轉忠孝西路。

台北市警局中正一分局長張嘉煌指出，在「英雄谷」部分，週四21時起館前路東、西外侧車道管制，中間兩線車道供車輛通行；週五0時至6時、14時45分至18時，館前路全線車道管制，並視情況彈性擴大周邊管制。週五0時至6時及12時起，漢口懷寧街往東、公園／南陽許昌往西管制。

週五14時起，管制路段包含重慶南路（寶慶至貴陽南、北雙向，衡陽至寶慶北往南方向）、凱道（公園至重慶東往西方向）、懷寧街（寶慶至凱道北往南方向）；14時45分起，遊行沿線路段重慶南路、襄陽路、館前路實施管制；15起，忠孝西路（館前路至中山南路）往東外側3線車道管制，並視狀況擴大周邊管制或調整；中華忠孝、中華漢口、中華寶慶路口彈性管制。

「台灣英雄榮耀同行」活動交通管制圖。（圖由中正一分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法