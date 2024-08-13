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    首頁　>　臺北市

    防幼兒園狼師案重演 北市教育局增3作為加強督導機制

    教育局召開公立及非營利幼兒園園長及主任會議，圖為教育局長湯志民。（台北市教育局提供）

    教育局召開公立及非營利幼兒園園長及主任會議，圖為教育局長湯志民。（台北市教育局提供）

    2024/08/13 19:23

    〔記者江采蓁／台北報導〕為打造更高品質的幼教環境，台北市教育局今（13）日召開「公立、非營利幼兒園園長及園主任會議」，其中為防止日前爆發的私幼性侵案重演，教育局針對督導機制採取精進作為，包括建立負責人與園長對性別事件督導義務、加強無預警不定期訪視、對隱匿及包庇情事從重處罰，也鼓勵幼兒園裝設工作紀錄器，目前有512間幼保機構已裝設。

    教育局今召開公立及非營利幼兒園園長及主任會議，除宣導當前學前教育政策外，也希望與幼兒園建立良好溝通平台與機制，共同檢視政策施行及精進行政效能。其中為防範私幼狼師案重演，教育局採取3大精進措施，第一，針對涉及性別事件的園所，建立負責人與園長對性別事件督導義務；第二，若涉及性別事件的行為人經調查不成立，教育局將加強無預警不定期訪視；第三，將於通報表件加註負責人、園長與行為人的親屬關係，並對隱匿及包庇情事從重處罰。

    此外，教育局鼓勵幼兒園裝設工作紀錄器，將全額補助裝設，配合裝設政策的園所，優先核予其他補助經費；針對裝設方式，教育局表示，可事先問卷調查家長及教職員工裝設意願，並區分公共區域及室內活動室攝錄影像線路，室內活動室攝錄影像以不公開為原則，也研議更完善調閱制度，如調閱者僅限當事人或利害關係人，提供相關調閱制度範本、調閱申請表件供各園所參考。

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