為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    開學在即！北市還缺300代理教師 教育局：開學前完成招聘

    北市國小還有近300名代理教師缺額，國民黨台北市議員曾獻瑩建議教育局積極協助代理教師取得教師證。（資料照）

    北市國小還有近300名代理教師缺額，國民黨台北市議員曾獻瑩建議教育局積極協助代理教師取得教師證。（資料照）

    2024/08/13 18:50

    〔記者詹湘淇／台北報導〕暑假接近尾聲，北市國小代理教師缺額還有近300名，許多學校都還在尋找教師。國民黨台北市議員曾獻瑩指出，112學年度北市代理教師有近4成沒有教師證，光是教師生涯第一年就有每月4480元落差，建議教育局參考台南大學做法，開設學士後教育學分班，協助代理教師取得教師證，以因應教育現場人力缺口。

    北市今年國小教甄共開出461名正式教師缺額，因教甄後缺額未補齊，改以代理教師缺額招聘，目前還有近300名代理教師缺額。曾獻瑩指出，112學年度北市代理教師有近4成沒有教師證，即便有教學熱忱，但若無法在職進修教育學程，將無法考取教師證、教甄，並取得正式教師資格，導致教師生涯發展受阻。

    曾獻瑩指出，國教署已經函請各縣市教育局開放代理教師於非課務時間進修，而目前台北市立大學僅開設碩士班加修教育學程，建議教育局跟上腳步，參考台南大學開設學士後教育學分班，提供學期中線上、寒暑假實體授課，協助代理教師在職進修，也解決教育現場代理教師的流動問題。

    針對國小近300名代理教師缺額，教育局回應，資料統計時間為7月底，各校目前陸續招聘中，原則上會在開學前完成招聘。教育部說明，師資培育原則上由中央統籌，北市大目前並無開設學士後學程，台南大學學士後教育學分班則是由教育部計畫委託辦理，後續將請北市大持續向中央爭取申請開設。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播