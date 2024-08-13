開學在即！北市還缺300代理教師 教育局：開學前完成招聘

北市國小還有近300名代理教師缺額，國民黨台北市議員曾獻瑩建議教育局積極協助代理教師取得教師證。（資料照）

2024/08/13 18:50

〔記者詹湘淇／台北報導〕暑假接近尾聲，北市國小代理教師缺額還有近300名，許多學校都還在尋找教師。國民黨台北市議員曾獻瑩指出，112學年度北市代理教師有近4成沒有教師證，光是教師生涯第一年就有每月4480元落差，建議教育局參考台南大學做法，開設學士後教育學分班，協助代理教師取得教師證，以因應教育現場人力缺口。

北市今年國小教甄共開出461名正式教師缺額，因教甄後缺額未補齊，改以代理教師缺額招聘，目前還有近300名代理教師缺額。曾獻瑩指出，112學年度北市代理教師有近4成沒有教師證，即便有教學熱忱，但若無法在職進修教育學程，將無法考取教師證、教甄，並取得正式教師資格，導致教師生涯發展受阻。

請繼續往下閱讀...

曾獻瑩指出，國教署已經函請各縣市教育局開放代理教師於非課務時間進修，而目前台北市立大學僅開設碩士班加修教育學程，建議教育局跟上腳步，參考台南大學開設學士後教育學分班，提供學期中線上、寒暑假實體授課，協助代理教師在職進修，也解決教育現場代理教師的流動問題。

針對國小近300名代理教師缺額，教育局回應，資料統計時間為7月底，各校目前陸續招聘中，原則上會在開學前完成招聘。教育部說明，師資培育原則上由中央統籌，北市大目前並無開設學士後學程，台南大學學士後教育學分班則是由教育部計畫委託辦理，後續將請北市大持續向中央爭取申請開設。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法