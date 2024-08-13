會見賴清德 美眾議員史崔珂蘭：美國不會坐視敵對勢力破壞民主

美國聯邦眾議員史崔珂蘭（Marilyn Strickland）率團訪台，今會見總統賴清德。（總統府提供）

2024/08/13 15:55

〔記者陳昀／台北報導〕美國聯邦眾議員史崔珂蘭（Marilyn Strickland）率團訪台，今會見總統賴清德時表示，世界各地還是有企圖破壞民主的敵對勢力、影響民主國家選舉的假訊息、破壞盟友關係的各種行為，「美國不會坐視不理」，將與台灣及民主國家團結促進民主自由，此行也傳遞一個強而有力的訊息：「美國的每個州都與台灣站在一起、美國也與台灣站在一起」。

賴清德表示，歡迎訪團來台，以行動展現對台美關係及台灣的大力支持，特別感謝議員們分別以連署決議案、發布推文等方式，肯定台灣的民主表現。台灣和美國共享民主自由的價值，過去幾年來，台灣、美國、日本和澳洲共同推動的「全球合作暨訓練架構」（GCTF），持續擴大規模，凝聚更多國家力量，共同面對全球性議題。

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賴清德指出，面對極權主義的擴張，台灣非常期待能與美國加強合作，維護台海的和平穩定，為全球民主、和平、繁榮的發展做出更多貢獻。台海安全攸關全球穩定和繁榮，身為國際社會負責任的一員，台灣會不卑不亢、維持現狀，也將持續推動國防改革、提高國防預算、提升國防實力，並與全球夥伴維持密切合作，努力維護和平。我們會繼續努力，與美國一起守護民主自由，讓民主台灣的光芒持續在世界照耀。

賴清德說，近年台美在各領域不斷深化夥伴關係，感謝眾議員史崔珂蘭、德田（Jill Tokuda）積極推動《國防授權法案》，納入許多協助台灣強化防衛能力的倡議，並持續增加對印太地區的投資，也感謝美國眾議院通過「美台快速減免雙重課稅法案」（US-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act），期盼美國國會能早日完成相關立法，解決台美雙重課稅問題，一起強化雙向投資及產業合作。

來自美國華盛頓州的史崔珂蘭表示，此行她偕來自不同州的傑出女性眾議員布朗莉（Julia Brownley）、柯珞珂特（Jasmine Crockett）到訪，重申大家對台灣的支持。台美關係非常悠久、不斷進展，這源於海峽兩岸潛在的侵略威脅，美國對台灣的支持堅定不移，如賴總統所言，台美共享許多價值，像是雙方對民主的熱愛、捍衛人權、公民權利及重視女權，保障在自由公正選舉中投票的權利，也同樣重視LGBTQ族群的權利。

史崔珂蘭指出，台美對話有許多涉及經貿合作與國防安全的議題，希望藉此嚇阻可能來自對岸的侵擾，避免被捲入衝突，我們不希望發生此一情況，因此展現力量與團結來達成這樣的目標，訪團此行也深感台灣人民的堅韌、善良，與強韌的台美夥伴關係。

史崔珂蘭說，世界各地還是有企圖破壞民主的敵對勢力，利用假訊息試圖影響民主國家的選舉，也做出各種行為破壞我們與盟友的關係，「美國不會坐視不理」，將與台灣及世界各地的民主國家團結一致，持續促進民主自由等價值，透過在眾議院的投票及此次訪台，將繼續傳遞一個強而有力的訊息：「美國的每個州都與台灣站在一起、美國也與台灣站在一起」。

美國聯邦眾議員史崔珂蘭（Marilyn Strickland）率團訪台，今會見總統賴清德時表示，世界各地還是有企圖破壞民主的敵對勢力、影響民主國家選舉的假訊息、破壞盟友關係的各種行為，「美國不會坐視不理」。（總統府提供）

美國聯邦眾議員史崔珂蘭（Marilyn Strickland）率團訪台，同行的還有不同州的女性眾議員布朗莉（Julia Brownley）、柯珞珂特（Jasmine Crockett）。（總統府提供）

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