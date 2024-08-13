柯文哲政治獻金風暴延燒 監院查核若違法可罰120萬

民眾黨主席柯文哲今日前往中央黨部開會。（記者林哲遠攝）

2024/08/13 19:18

首次上稿 15:06

更新時間 19:18（新增監院官員說法）

〔記者方瑋立／台北報導〕民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議連環燒，監察院今（13）證實，有關輿情反映爭議，已派員查核柯文哲、吳欣盈政治獻金會計報告書，一旦發現涉違《政治獻金法》將依法處最高120萬罰鍰；另外若發現會計師查簽涉及違規，也將報請會計師懲戒委員會，其他犯罪則將移請檢察機關偵辦。

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監察院今透過新聞稿表示，有關最近輿情反映發現柯文哲多筆高額政治獻金支用爭議，所屬政黨也公開自承務瑕疵，以及選舉期間募款演唱會收入、衍生指涉簽證會計師違反或廢弛其業務上應盡義務等質疑及檢舉案，已於8月12日派員查核。

監院指出，依《政治獻金法》規定，擬參選人收受政治獻金收入匿未登帳、未開立受贈收據、未申報收入、未存入專戶等行為，以及支出無合法憑證而虛報政治獻金支出，則涉及故意為不實之申報，皆應處罰鍰6萬元以上、120萬以下罰鍰。

監院強調，除將釐清檢舉情事外，查核過程中如發現會計師查簽涉及違反相關規定，經由監察院廉政委員會決議後，將依《會計師法》第63條規定，報請會計師懲戒委員會懲戒。如有發現其他犯罪嫌疑，將依《刑事訴訟法》第241條規定，移請檢察機關偵辦。

監院官員受訪指出，本案目前正在逐項排查中，初步研判柯帳目在支出部分問題較大，將約談涉案人當面說明並補資料。至於外傳柯文哲演唱會收入77萬餘元是否載於報告書中，仍待查核結果釐清。

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