國際心算大賽得牌小選手獲立院表揚 羅廷瑋讚為國爭光

國民黨立委羅廷瑋今天與國際心算數學競技大賽獲得佳績的小選手們在立法院相見歡。（羅廷瑋辦公室提供）

2024/08/13 14:38

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委羅廷瑋今天與國際心算數學競技大賽獲得佳績的小選手們在立法院相見歡。3千多位選手出戰30多個國家，共獲10面金牌、25面銀牌與25面銅牌，羅廷瑋致詞表示，今年6月安排授旗典禮，如今比賽結束榮耀歸國，前來立法院接受表揚，小選手們各個表現出色，充分展現台灣的軟實力，為國爭光。

羅廷瑋指出，珠心算不僅能夠提升孩子們的專注力、記憶力和數學能力，也是無形文化交流重要的一環，孩子們在競爭激烈的國際心算數學競技大賽中脫穎而出，充分證明台灣在教育及無形文化交流方面展現卓越成果，也特別感謝台中直轄市才藝教學服務人員職業工會，以及所有教練和家長的辛勤付出。

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羅廷瑋以本屆奧運為例，運動選手在國際舞台上的成功，背後都是無數的汗水和努力，並勉勵小選手們，在未來的人生道路上，不論面對何種挑戰，希望都能夠全力以赴，持續為自己的夢想而努力。

羅廷瑋期許，未來能有更多的年輕人才透過教育與無形文化交流，讓台灣在國際上繼續發光發熱，創造更多榮耀。

最後，羅廷瑋也帶著小選手們、家長及老師走訪院區，並赴議場參觀，除介紹立法院的運作流程和議事規範，孩子們對立法委員的工作內容也充滿好奇，羅廷瑋也一一回應，現場氣氛熱絡。

國民黨立委羅廷瑋今天與國際心算數學競技大賽獲得佳績的小選手們在立法院相見歡。（羅廷瑋辦公室提供）

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