民眾黨前南市主委蔡宛秦突發「不自殺聲明」 疑痛罵柯文哲

民眾黨前台南市黨部主委蔡宛秦疑似痛罵柯文哲並強調不成為代罪羔羊。圖為去年4月蔡宛秦（右）上任與黨主席柯文哲（左）合照。（資料照，台灣民眾黨台南市黨部提供）

2024/08/13 15:20

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民眾黨前南市黨部主委突收「關心」訊息 蔡宛秦：覺得毛毛的

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲捲入競選期間政治獻金申報不實風波，多筆募款經費疑似透過「授權」方式轉入木可公關行銷有限公司，柯文哲昨（12日）召開記者會前發放木可公司聲明稿，指稱木可將依法進行清算。民眾黨前台南市黨部主委蔡宛秦在社群平台Threads發文突發布「不自殺聲明」，疑似痛罵柯文哲。

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蔡宛秦表示，她不成為代罪羔羊，本人在此聲明近期沒有任何自殺的念頭，一旦有相關的疑似有被自殺、被誣蔑的行為發生，若網友在看完此聲明之後，近期或將來發現此帳號不再上線，請幫我討回公道，謝謝，個人做業個人擔，你想要保全偶像的面貌，有想過底下的人嗎？我們為你出生入死賺得什麼？就是出來幫你背鍋，在你眼裡，我們就是一群可割可棄的垃圾。

蔡宛秦痛批，曾經我對這個集團以及領導者充滿了光明的希望，沒想到深入核心之後我看到的只是失望而已，我想只能責怪磁場不合吧，我們不夠年輕不夠漂亮，又不會講好聽巴結的話，所以非常自然地就被排外，算了是該翻頁的時候了，你們最近搞不定的事情，若是想要繼續拉幾個替死鬼下水，我也不會跟你們客氣！終究還是那句話善有善報、惡有惡報、不是時候未到，而是即將來到，共勉之！

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民眾黨前台南市黨部主委蔡宛秦疑似痛罵柯文哲的Threads貼文。（圖擷取自 Threads ）

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