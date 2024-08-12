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反擊端木正「依法令處理」 陳智菡：已承認「調節差額」盼誠實為上

民眾黨發言人陳智菡（右1）表示，端木正聲明中並未否認有「自行調節」情事，上週末也向柯競辦團隊親口承認有此狀況，盼端木正誠實為上，善盡會計師責任，還柯文哲競選團隊清白。（記者朱沛雄攝）

民眾黨發言人陳智菡（右1）表示，端木正聲明中並未否認有「自行調節」情事，上週末也向柯競辦團隊親口承認有此狀況，盼端木正誠實為上，善盡會計師責任，還柯文哲競選團隊清白。（記者朱沛雄攝）

2024/08/12 18:27

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柯文哲金流爭議白營控便宜行事調整帳目 端木正：均依法令規定處理

〔記者黃靖媗／台北報導〕遭民眾黨指控便宜行事，自行調節支出金額1817萬元的會計師端木正，今（12）日下午透過精華會計師事務所發布聲明回應，提供的簽證服務均依法令規定處理，相信監察院與地檢署能釐清真相，還會計師清白。對此，民眾黨發言人陳智菡表示，端木正聲明中並未否認有「自行調節」情事，上週末也向柯競辦團隊親口承認有此狀況，盼端木正誠實為上，善盡會計師責任，還柯文哲競選團隊清白。

陳智菡表示，今日記者會已將被端木正漏登、誤登的大筆款項全部公布，所有相關支出皆有時間、匯款紀錄、收據、發票，卻遭端木正漏登，並在未經告知競總任何人的狀況下，便宜行事「自行調節」，從精華會計師事務所聲明中，可看出端木會計師並未否認以上事實。

陳智菡表示，會計師擅自「調節差額」，皆為端木正在週末與柯競辦團隊共同查帳時，現場親口承認，柯文哲競選團隊每月付出7萬餘元委託端木正，並提供所有憑證，卻被會計師不當處理，引發外界爭議、遭致名譽受損，盼端木正會計師誠實為上，並清楚向監察院、檢察署等單位詳盡說明，善盡會計師責任，並還柯文哲競選團隊清白。

民眾黨說明，會計師端木正擅自將漏報的2000多萬元支出，調節至4家公司的9筆支出，登打在監察院支出申報，經過柯競總幹部查帳，已經找出1800萬元會計師漏報之單據，後續將全面清查，向監院補正。（民眾黨提供）

民眾黨說明，會計師端木正擅自將漏報的2000多萬元支出，調節至4家公司的9筆支出，登打在監察院支出申報，經過柯競總幹部查帳，已經找出1800萬元會計師漏報之單據，後續將全面清查，向監院補正。（民眾黨提供）

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