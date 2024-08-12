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國道10處地磅站 10/1啟用動態地磅系統

國道動態地磅示意圖。（高速公路局提供）

國道動態地磅示意圖。（高速公路局提供）

2024/08/12 17:00

〔記者蔡昀容／台北報導〕國道沿線設有44處地磅站，其中10處已增設動態地磅系統，其餘則逐年編預算建置。高速公路局表示，10月1日起，貨櫃車行經動態地磅系統，前門架上方資訊可變標誌（CMS）如顯示自身車號，免進地磅站過磅，未顯示車號的車輛再進站過磅。

高速公路局表示，已建置動態地磅系統的地磅站，包含國1汐止南向、后里北向、員林南向、新營南向、新市南向、岡山北向、國3樹林南向、樹林北向、後龍北向及田寮北向；其餘34處，會逐年編列預算建置，目前以每年3處執行。

動態地磅系統設於地磅站之前，分成3道門架，第1道門架偵測車輛總重及辨識車輛車號；當地磅站開磅時，第2道門架會啟動閃光燈提醒，明顯未超載的貨櫃車車號會顯示於門架CMS，無須進站過磅，反之則要，違者視為逃磅，可依「道路交通管理處罰條例」舉發，處汽車駕駛人9萬元罰鍰；第3道門架則偵測逃磅車輛，資料將交由國道警察舉發。

高公局交通管理組科長蔡明哲表示，未設動態地磅之前，要倚靠警方指揮，針對有疑慮的車輛，指揮進站過磅；設置動態地磅之後，可不必派警方站崗，省去人力，也降低警方的安全風險。

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