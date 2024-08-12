強化全民防衛韌性 北市消召訓替代役男做防災救護組訓練

台北市消防局舉辦年度替代役備役役男防災救護組訓練。（記者姚岳宏翻攝）

2024/08/12 16:48

〔記者姚岳宏／台北報導〕為強化全民防衛韌性，台北市消防局今、明2天在國立台北大學辦理113年度替代役備役役男防災救護組訓練，由局長莫懷祖主持開訓典禮，本次召集120名替代役備役役男，實施防災救護組課程，以利國家需要時，召集備役役男支援救災、醫療救護等工作。

消防局指出，依「替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法」第3-1條，為達成平時演訓、非常事變或戰時迅速召集備役役男服勤，有效運用備役役男人力，由內政部及台北市政府共同實施備役役男勤務編組，執行備役役男召集、勤務編組訓練。

莫懷祖勉勵前來參訓的備役役男，在2天的訓練都能認真學習，本次訓練除了全民防衛動員概論及民間自主應變隊基礎導論等講述性的課程，另外也有實際操作的課程，像是AED加CPR操作、包紮止血、輕型救援、繩結運用、消防安全和家用能源災害控制、認識火災特性及化學有害物質辨識等。

莫懷祖說，接受訓練可提升役男全民國防概念、災害搶救及醫療救護的技能，期許役男們能將課程所學加以活用，不僅能深植全民國防的意識、具備支援各民防團隊相關專業技能，未來遇有災害緊急危難時亦可發揮自救救人的力量，為國家安全盡一份心力。

台北市消防局舉辦年度替代役備役役男防災救護組訓練，由局長莫懷祖主持開訓典禮。（記者姚岳宏翻攝）

台北市消防局舉辦年度替代役備役役男防災救護組訓練。（記者姚岳宏翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法