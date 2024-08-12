柯文哲金流申報全推給端木正 鄭運鵬：會計師不可能自作主張

民眾黨將柯文哲涉及的政治獻金申報不實問題全推給原民眾黨不分區立委提名人、會計師端木正。（記者李文馨翻攝）

2024/08/12 17:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報不實風波，除了被爆出有大量金流流入木可公關，承接柯文哲總統選戰期間造勢活動的廠商尼奧、時樂也發現有3筆政治獻金帳務合計逾916萬，非公司承接業務或並未收到款項。民眾黨今天（12日）召開記者會說明，宣稱是會計師端木正便宜行事，自行調節支出金額，才會有錯誤申報問題。對此，前立委鄭運鵬跳出來直言，會計師不可能會在委託人不知情的狀況下自作主張做帳，民眾黨想要斷尾求生也不能講如此不合理的事情！

針對柯文哲競選總統經費爭議，民眾黨今下午開記者會表示，因為選戰期間款項繁多，他們第一階段查核競選總部41萬以上的支出，確認是否有逐筆申報，發現共有漏報15筆、誤報2筆，漏報總金額高達1800餘萬元。

民眾黨發言人、時任柯競總副總幹事陳智菡宣稱，競總所有支出都有明細、收據，都有確實支付給廠商，但是會計師端木正沒有如實向監察院申報。她接著說有去詢問端木正，端木正坦承當時因為時間來不及，有許多漏報問題，於是擅自調節整體支出金額，將短差金額申報到時樂、尼奧、木可3間公司，總共調節了2千萬餘元，未告知競選總部。

對此，鄭運鵬今下午在臉書發文表示，「會計師要做的事，是去質疑委託人帳，不可能在委託人不知情的狀況下，自作主張做帳，更何況這筆帳是要報監察院公開的選舉帳。所以過去選舉帳款簽證，不管簽證費多少，只有聽過會計師質疑競選總部，沒有看過競選總部質疑會計師。」

鄭運鵬直言，「民眾黨的說法不合理，更不符合『會計師法』和『會計師道德規範』，要斷尾求生也不能講那麼不合理的事情，會計師公會不可能沒有態度。端木正會為了遞補不到的不分區，被拔掉賴以維生的會計師？會計師公會應該會直接調端木正到會說明。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法