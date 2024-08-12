柯文哲金流申報全推給端木正 鄭運鵬：會計師不可能自作主張
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報不實風波，除了被爆出有大量金流流入木可公關，承接柯文哲總統選戰期間造勢活動的廠商尼奧、時樂也發現有3筆政治獻金帳務合計逾916萬，非公司承接業務或並未收到款項。民眾黨今天（12日）召開記者會說明，宣稱是會計師端木正便宜行事，自行調節支出金額，才會有錯誤申報問題。對此，前立委鄭運鵬跳出來直言，會計師不可能會在委託人不知情的狀況下自作主張做帳，民眾黨想要斷尾求生也不能講如此不合理的事情！
針對柯文哲競選總統經費爭議，民眾黨今下午開記者會表示，因為選戰期間款項繁多，他們第一階段查核競選總部41萬以上的支出，確認是否有逐筆申報，發現共有漏報15筆、誤報2筆，漏報總金額高達1800餘萬元。
民眾黨發言人、時任柯競總副總幹事陳智菡宣稱，競總所有支出都有明細、收據，都有確實支付給廠商，但是會計師端木正沒有如實向監察院申報。她接著說有去詢問端木正，端木正坦承當時因為時間來不及，有許多漏報問題，於是擅自調節整體支出金額，將短差金額申報到時樂、尼奧、木可3間公司，總共調節了2千萬餘元，未告知競選總部。
對此，鄭運鵬今下午在臉書發文表示，「會計師要做的事，是去質疑委託人帳，不可能在委託人不知情的狀況下，自作主張做帳，更何況這筆帳是要報監察院公開的選舉帳。所以過去選舉帳款簽證，不管簽證費多少，只有聽過會計師質疑競選總部，沒有看過競選總部質疑會計師。」
鄭運鵬直言，「民眾黨的說法不合理，更不符合『會計師法』和『會計師道德規範』，要斷尾求生也不能講那麼不合理的事情，會計師公會不可能沒有態度。端木正會為了遞補不到的不分區，被拔掉賴以維生的會計師？會計師公會應該會直接調端木正到會說明。」