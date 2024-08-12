花蓮站假日人次恢復至震前9成 上月住房率成長至24％

交通部長李孟諺。（記者蔡昀容攝）

2024/08/12 16:56

〔記者蔡昀容／台北報導〕0403地震和颱風凱米重創花東觀光，交通部長李孟諺表示，花蓮站假日人次恢復至震前9成多，7月的花蓮住房率從10多％些微成長至24％，台東則33％，希望藉由住宿補助，讓花東觀光盡速復甦。

李孟諺12日主持交通部普渡儀式之後接受媒體訪問。他說，花蓮自由行6月1日補助迄今，約有14萬房申請，台東自由行8月1日上路，已有1萬4000房申請，會持續觀察，希望能幫助花東觀光復甦。

李孟諺指出，目前往花蓮的鐵路，雖然還是單線雙向，但花蓮站假日平均恢復到2萬7000人次，約是0403地震前的9成多，希望能漸漸好起來，會持續觀察。

李孟諺表示，往花蓮的鐵路過去位置在蘇花公路下方，較易受落石或土石流的影響，所以已請台鐵公司委託顧問公司評估，原址高架減少落石和土石流的衝擊，或是往內陸走，但要考量的因素很多，例如如何與蘇花改路廊區隔等，要待顧問公司評估、有更詳盡的數據再來討論。

另新北市遊覽車駕駛員職業工會、台灣遊覽車發展協會不滿GPS監控系統動態回傳交通部，未來還可能要配合政策，自費裝設防駕駛超時的刷卡機，醞釀26日抗議，訴求讓業者自主管理，不必即時回傳資訊，並要求相關費用由交通部買單。

由於這可能是李孟諺上任之後的首個實體抗議。李孟諺表示，GPS監控系統已經行之有年，遊覽車相關公會也希望增設刷卡機，確認不同駕駛員之間交接執行的時數；相關措施對乘客是安全保障，也能減少駕駛員疲勞造成安全疑慮，會持續與業界溝通，「安全是第一優先考量」。

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