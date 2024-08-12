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前勞長許銘春宣布投入民進黨高雄市長初選 豐沛政績成後盾

前勞動部長許銘春鬆口投入民進黨高雄市長初選。（記者李靚慧攝）

前勞動部長許銘春鬆口投入民進黨高雄市長初選。（記者李靚慧攝）

2024/08/12 16:32

首次上稿：15:58
更新時間：16:32

〔記者李靚慧／台北報導〕今年520卸任的前勞動部長許銘春，日前公開宣布將投入民進黨高雄市長初選。勞動部掌管的業務幾乎與所有國人有關，許銘春不僅是任期最長的勞動部長，其任內各項政績更是歷任部長之冠，再加上長年與各勞團的良好互動，都成為她參選高雄市長最堅實後盾。

對於許銘春鬆口宣布投入民進黨高雄市長初選，近期的心情轉折，以及對於未來高雄市政的擘畫，許銘春幕僚表示，許銘春近日就會公開向外界說明。

許銘春在520卸任後，先是花費了不少心力，從台北首長宿舍搬回高雄老家，因為在台北住了8年，搬家是個大工程，甚至連許銘春的老母親也親自北上幫忙，這段期間，許銘春以「先休息」為由行事相當低調，但據了解，她早已積極拜會各產業、職業工會，持續培養基層實力。

本月初許銘春不再低調，首度參與快樂聯播網「快樂聊時事」廣播節目，接受主持人高雄市議員張博洋專訪，專訪中許銘春不忘持續推廣勞動部的各項業務，更盛讚高雄這幾年「已經蛻變了」，她並表示「會留在高雄繼續打拼、服務高雄市民」，言談中已透露出角逐民進黨高雄市長的企圖心。

勞團對於許銘春宣布參選均不感意外，對於許銘春也多表好感，這是因為許銘春2275天勞動部長任內，無懼各項阻力，成功推動保護勞工的「職業災害保險及保護法」立法實施；8年任內成功協調勞資政學意見，讓勞工基本工資從20008元調高27470元，時薪從120元調漲至183元，最後更成功完成「最低工資法」立法，都是讓勞團們相當肯定的政績。

律師出身的許銘春，勞團常暱稱她為「小花媽」，因她歌喉好、酒量佳，又總是笑咪咪的好脾氣，與各勞團維持良好互動。許銘春日前在廣播節目中表示．她始終把勞工當家人、自己人，8年任內、2275天的努力都是要讓勞工朋友過得安穩、安全、安心，未來要爭取高雄市民的認同，相信勞工會成為她最堅實的靠山。

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