柯文哲政治獻金爭議「全推給端木正」 羅旺哲：只看到切割卸責

柯文哲今（12）日下午召開記者指出，漏報或誤報的募款經費是會計師端木正（右）擅自調節所致，時任競辦總幹事黃珊珊也稱會依法追究其責任。（資料照、記者朱沛雄攝，本報合成）

2024/08/12 16:42

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲被爆總統競選期間政治獻金涉及申報不實，當時負責競總政治獻金簽證查核的會計師，正是曾被列入民眾黨不分區立委、擔任民眾黨中央委員的端木正。柯文哲今（12）日下午召開記者指出，漏報或誤報的募款經費是端木正擅自調節所致，時任競辦總幹事黃珊珊也稱會依法追究其責任，但這些說詞讓曾擔任蔣市府發言人的媒體人羅旺哲在臉書發文質疑端木正在重要記者會「消失」的「合理性」，直言「只看到切割、裝無辜跟卸責」。

民眾黨主席柯文哲去年總統大選期間的募款經費爭議延燒，下午召開記者說明，證實競選總統期間有超過2000萬元金額漏報或誤報，更指稱是會計師端木正擅自調節所致。民眾黨發言人、時任柯競總發言人陳智菡也表示，經查核所有單筆41萬元以上支出，發現15筆漏報、2筆誤報，皆是委託會計師端木正便宜行事，自行調節支出金額，才會有錯誤申報問題。

記者會結束後，媒體人羅旺哲在臉書發文指出，民眾黨召開今日的記者會，跟過去柯文哲因陷入MG149爭議、為此召開記者會相比，「整個層次跟自清的做法，實在差太多了。」羅旺哲還提到，看起來目前民眾黨就是定調，會計師的錯、李文宗扛責，其他人都「不知情」，他對此質疑，「這麼重要的記者會，結果會計師端木正『消失了』，這怎麼合理？只看到切割、裝無辜跟卸責」。

羅旺哲指出，想一想，要是整個黨被這個人給冤枉，那牽動的是民眾黨未來的命運，這麼大條的事情，結果民眾黨是幫他代說明，當事人還不知道在哪？照理說，應該直接抓他出來火烤才對，但民眾黨沒有。

然後，這麼嚴重的爭議，等於賭上民眾黨的清白，居然只有李文宗說要扛責、道歉，其他人通通安全下莊。開記者會的重點，應該就是要「戰清白」為主，但卻讓人感覺，只看到「切割、裝無辜跟卸責」。

他強調，如果要說服死忠小草，這不難，但對其他民眾來說，真的會相信嗎？「我看很難」。

名嘴黃揚明也在臉書發文表示，自己看完記者會滿頭問號，更向端木正喊話，「您請好好保重，被指控做假帳了喔！」，同時抨擊民眾黨今日的記者會，沒給媒體問到飽，「老實說，不及格」、「所有問題都是會計師一人？真是好大的膽子啊！」

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