蔥粉「出征」范琪斐節目 黃國昌反問：我有對被擺靈堂說過一句話嗎？

民眾黨立委黃國昌表示，網友表達自身意見非常正常，並反問，他被特定人士擺靈堂，「我有說過一句話嗎？」 （黃國昌國會辦公室提供）

2024/06/09 11:21

〔記者黃靖媗／台北報導〕立院民眾黨團總召黃國昌近日接受媒體人范琪斐專訪，節目播出後，黃卻不滿製作單位剪輯片段、事後評論，引起不少支持者「出征」節目製作人。對此，黃國昌表示，網友表達自身意見非常正常，並反問，他被特定人士擺靈堂，「我有說過一句話嗎？」

黃國昌今（9）日出席館長陳之漢舉辦的「第四屆GKBB成吉思汗全國健美公開賽」，接受媒體聯訪表示，范琪斐要跟他聊國會改革，他的態度是「沒有關係，沒有時間限制我就讓你盡情問到飽」，至於事後剪輯到底公不公平？被剪掉的內容是否重要？歡迎網友自己上網看已經釋出的完整版，再與剪輯版比對，相信每個人心中都有一把尺。

黃國昌表示，范琪斐在節目中要問法條，他也是好好地解釋法條，他比較感到意外的是，在他走了以後，范又再找了另外一個人憑感覺說話，讓他不知道與范琪斐的對話，是否是在事實的基礎上。

黃國昌認為，在民主社會中，每個人都可以有自己的意見，但是在發表自身意見以前，是不是本於事實、就事論事，還是最重要的事情。

而節目播出、雙方出現衝突後，也引起不少黃國昌與民眾黨的支持者「出征」范琪斐的節目製作人。對此，黃國昌說，每個網友、公民看到了事情的真相後，表達自身意見，都是非常正常的。黃也反問，到今天為止，他被特定團體或人士擺靈堂，「我有說過一句話嗎？」，誰有民主風度、誰沒有民主風度，大家心裡都有一把尺。

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