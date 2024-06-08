藍委質疑綠營全台宣講掀罷免潮 林右昌：我們層次沒那麼低

民進黨今（8日）在圓山花博公園舉辦「都市就是孩子的遊戲場」DPP親子派對，秘書長林右昌出席致詞，隨後接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2024/06/08 16:52

〔記者陳政宇／台北報導〕藍白強行推動國會擴權法案，行政院覆議案引發朝野第二波攻防戰；有國民黨立委質疑，綠營下鄉宣講蘊藏罷免藍委的動機。對此，民進黨秘書長林右昌今（8）日表示，全台宣講最重要的目的是民主深化，這也是台灣自由民主很重要的價值，並非如在野黨所稱地為了罷免或政治對抗，「我們層次沒有那麼低」。

國會擴權案攻防延燒全台，藍綠皆祭出宣講行動。國民黨立委王鴻薇指出，民進黨藉下鄉宣講延伸成罷免運動；國民黨立委李彥秀也說，民進黨惡意扭曲國會改革，並利用地方宣講方式持續挑動社會對立。

林右昌今下午出席民進黨所舉辦的「都市就是孩子的遊戲場」DPP親子派對活動，會後接受媒體聯訪。針對藍營所質疑的政治動機，林右昌反駁說，若任何事都用政治或對抗的角度看待，這並非民主之福，執政黨不希望與在野黨對立，而是希望獲得所有人的認同和支持，讓施政能夠順利、國家能夠進步。

林右昌強調，全台宣講最重要的目的是民主深化，這也是台灣自由民主很重要的價值，所有公民都在過程中學習，並了解國家體制的運作應該要往哪個方向走，倒不是像在野黨那麼權謀地說是為了罷免或政治對抗，「我們的目的不在這邊，層次也沒有那麼低」。

此外，國民黨宣講首站，定於總統暨民進黨主席賴清德的本命區台南市。林右昌表示，日前立法院外由公民自發10萬人的抗議活動，「青鳥」代表的是自由、希望和幸福的象徵，若去這樣的期待和目的，這與人民意志和社會期待恰好相反。

林右昌呼籲，所有政黨或政治人物都必須回應人民的希望，當國會通過的法案未經討論程序、不符合民主精神，直接強勢進行議決，這就是大家為什麼要站出來的最重要原因。

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