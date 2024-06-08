國民黨全國青工總會長選舉無限期停擺 前副秘書長張雅屏嗆黨中央

前國民黨副秘書長、組發會主委張雅屏。（資料照）

2024/06/08 15:12

〔記者施曉光／台北報導〕原本今年3月2日要舉行的國民黨第15屆全國青工總會長選舉，國民黨在2月突然喊停，至今沒有下文，前國民黨副秘書長、組發會主委張雅屏今日質疑，黨中央以因應組織改造為由暫停選舉，但黨部組織改造4月就已上路，拖到今日卻沒有重新辦理選舉的跡象，如果黨內高層要打掉青工總會長選舉，應該廢除相關選舉辦法，而不是把問題放在一旁，什麼都不管。

他並質疑，中央黨部組織規程修正必須送中央委員會全體會議通過，並沒有授權中常會決定，但中央黨部新的組織架構卻已經上路，十分荒謬。

張雅屏指出，全國青工總會長選舉不可以無限期停辦，因為黨章明文規定青工總會長為當然指定中常委，任期1年，早已任滿並該卸任的第14屆全國青工總會長廖怡琇，如今還繼續擔任指定中常委，有合格性疑義，按道理目前全國青工總會長應處於懸缺狀態，直到黨部改選產生第15屆總會長後，才有真正代表青工系統的指定中常委，不過，他也感慨的說，「黨內有人care嗎？」

他並表示，雖然每屆新任全國青工總會長的產生時間沒有明文規定，過去也曾有因為遇到國內重要選舉，而延後辦理的前例，但今年總統大選1月就已結束，黨中央憑什麼喊停全國青工總會長選舉？延選要有合理的原因。

張雅屏指出，全國青工總會長是由365個鄉鎮市區的青工委員會委員投票產生，但近年來國民黨在很多地方的青工系統已經空洞化，以屏東縣為例，39個鄉鎮市區真正透過改選產生委員的地方，大概只有10個左右，很多基層都是空的，必須由黨部塞名單，這個問題黨中央應該嚴肅處理。

面對黨內質疑，國民黨組發會主委許宇甄在3月間曾受訪解釋，由於青工會業務將移撥到新成立的「數位黨部」，因此青工總會長選舉要等未來適當時間才能恢復辦理，至於具體時間還要與4月上路的數位黨部召集人葛如鈞討論，等新任全國青工總會長選出後，就會有新的青工系統指定中常委。

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