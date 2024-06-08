藍委放生黨產條例卻嗆綠偷襲 柯建銘反批「罷免首要對象」

游顥所提黨產條例修正草案遭封殺，柯建銘今直言，國民黨不敢來當然是心虛，藍委缺席竟稱綠營偷襲，這是什麼道理。（記者陳政宇攝）

2024/06/08 14:19

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院民進黨團昨於院會封殺為救國團解套的黨產條例修正草案，全案退回程序委員會；提案的國民黨立委游顥批評綠營作法惡劣、偷襲行徑宛如小偷強盜，並揚言下週程委會會重新排入院會。民進黨團總召柯建銘今（8）日反批，國民黨立委缺席竟稱綠營偷襲，這是什麼道理？游顥將列為罷免首要對象。

民進黨團昨天在院會報告事項時，提議將游顥提出的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第四條及第三十四條條文修正草案」退回程序委員會，現場無異議，立法院長韓國瑜宣布退回程序委員會。

對於游顥的說法，柯建銘今受訪表示，黨產條例是2016年民進黨團提案通過，是前總統蔡英文當選後首個最重要轉型正義條例，游顥說法讓他很驚訝，毫無憲政知識，居然說偷襲，根本是引火自焚，可能會被列為罷免首要對象，難道傅崐萁不懂？他們都有看過，但不敢來。

「他們缺席變成我們偷襲，這什麼道理？」柯建銘直言，現在並非戒嚴時期，立法院不是幫派、秘密結社，院會也都有直播，每個人都知道報告事項，各黨團週五院會都會甲動，國民黨不敢來當然是心虛。這是政治史上重要大逃亡潮，代表國民黨思維如此，一葉落而知秋。

至於，下週是否再戰黨產條例？柯建銘回應，那就排啊，敢嗎？這樣最好，游顥正是宣導團的罷免對象。

游顥等人所提草案條文重點，包括在附隨組織的規範中增加但書，「但曾隸屬於國家者，不在此限」；以及新增溯及既往條文，「於本條例之修正條文溯自本條例公布施行日起適用」。盼能替救國團等團體解套。

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