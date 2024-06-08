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省道三大易壅塞點注意！快速公路銜接處、主要幹道、觀光景點車潮將湧現

公路局建議可多利用線上查詢避開壅塞路段。（公路局提供）

公路局建議可多利用線上查詢避開壅塞路段。（公路局提供）

2024/06/08 13:13

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（8日）是端午節連續假期首日，交通部公路局指出，返鄉和出遊車潮已經開始出現，最容易壅塞的路段有三大處，包括銜接國道快速公路、主要省道幹道、觀光景點聯外道路。

公路局預估今天起容易壅塞的地點，銜接國道快速公路的路段包括北部台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道；中部台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道；南部台18線接國3中埔交流道、台86線接國1仁德系統，以及接國3關廟交流道、台88線五甲至鳳山路段。

主要省道幹道易壅塞路段則包括台9線蘇花路廊、台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段。

觀光景點聯外道路易壅塞路段包括北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線大溪路段，中部台21線日月潭路段，以及南部台26線墾丁路段，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。

公路局已規劃省道路段替代道路，並呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊；另也已請客運業者在端午連假期間籌備充足運能。

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