好聲音要讓更多人聽到 全國師生鄉土歌謠比賽特優學校全國巡演

好聲音要讓更多人聽到！全國師生鄉土歌謠比賽特優學校全國巡演6月16日起跑。（教育部提供）

2024/06/07 18:30

〔記者林曉雲／台北報導〕好聲音要讓更多人聽到！教育部補助國立實驗合唱團辦理「天籟之音-媽媽教我的歌」全國師生鄉土歌謠比賽特優學校聯合音樂會，6月16日首場在台東藝文中心演藝廳登場，接續是台北國家音樂廳（7月1日）、高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳（7月7日）、新竹市文化局演藝廳（8月25日），共有4場演出。

教育部師藝司科長彭寶樹說明，實驗合唱團帶領全國各地112學年度全國師生鄉土歌謠比賽特優學校表演，包括台北市三玉國小、新北市麗林國小、新竹縣桃山國小合唱團、南投縣民和國中、屏東縣青葉國小等22校參與，總演出達1000餘人次，演唱曲目包含閩南語、客家語、原住民族語及東南亞語等合唱歌謠，動人呈現台灣百年來歌謠及新住民文化。

榮獲閩南語特優的澎湖縣馬公國中說，這群熱愛唱歌的孩子們不畏辛苦，利用午休及週末時間琢磨歌唱的技巧與樂曲的詮釋。同樣榮獲閩南語特優的國立台東大學附設實驗國小指揮老師施珊珊說，賽程因大地震而調整，加上學校校外教學，難以全員到齊，但比賽時仍然全力投入，為學校及台東縣爭光，受邀參加音樂會讓學生自信心更倍增。

榮獲原民語特優的台東縣賓茂國中分享，參賽是讓部落文化傳承下去，藉由演出盼讓更多人聽見排灣族歌謠。同樣榮獲原民語系特優的花蓮縣太平國小合唱團則分享，原本今年比賽場地在花蓮，受地震影響，臨時延期改到新北市三峽辦理，花蓮縣卓溪鄉師生受到許多協助，才能順利完成比賽，師生充滿感謝。

榮獲東南亞語系和客語系雙項特優的台北市金華國小校長鄭盛元說，孩子們唱著不熟悉的菲律賓語、印尼語和客語，卻能突破語言隔閡，用天籟般的歌聲，傳遞情感、傳遞故事和文化。同時榮獲客語、閩南、東南亞3項特優殊榮的苗栗縣建國國小指揮饒家卉說，孩子將客家歌謠融入課餘生活，隨時哼唱兩句。相關票券訊息請電洽（02）2366-1141詢問。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法