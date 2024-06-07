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基泰大直損鄰僅賠1.2倍 住戶不滿毫無誠意、質疑公會鑑定專業

基泰大直建案去年因施工不當造成鄰宅傾毀，周邊住宅也出現損鄰，都發局6日找損鄰住戶召開協調會議。（台北市議員陳怡君提供）

基泰大直建案去年因施工不當造成鄰宅傾毀，周邊住宅也出現損鄰，都發局6日找損鄰住戶召開協調會議。（台北市議員陳怡君提供）

2024/06/07 16:18

〔記者楊心慧／台北報導〕基泰大直損鄰案，台北市政府要求基泰針對三大技師公會鑑定報告的賠償金額，提供周邊損鄰住戶1.2倍賠償，都發局6日找受害住戶召開協調會，住戶不滿賠償毫無誠意，更質疑公會鑑定的專業，認為重災戶房子傾斜倒塌，就是基泰跟技師所鑑定「安全無虞」，才引起重大公安。

市議員陳怡君表示，損鄰住戶對都發局及基泰、公會提出質疑，多數住戶直言，基泰建設造成嚴重工安，應把周邊鄰房修繕還原，拿1.2倍賠償住戶根本毫無誠意，就算給1.2倍賠償金，也無法修繕復原住戶的房子。

另也有住戶質疑公會鑑定的專業，認為雖然現在「結構安全」，誰能保證是真的安全，難保未來再度發生倒塌事件。

有住戶表示，如今下陷的地層、家中磁磚脫落、地磚裂掉，門窗鐵門壞掉、家中漏水水管破裂、天花板掉落等，僅賠償1.2倍相當不合理、更無誠意，甚至多處損鄰造成住戶生活不便，家中隨時有磁磚會脫落的精神折磨，還有地震來時的不安。

陳怡君說，這是損鄰戶首次在公部門的主導下所召開的調解會議，基泰應要正視所有損鄰戶的心聲，對於該提高賠償金額，她認為應提高為1.5倍，或主動至損鄰戶家中估價除結構外的損失，增列至賠償金額，才是身為企業該有的賠償氣度。

台北市建管處回應，基泰建設與受損戶私下協調，仍未達成和解且建損雙方協調和解進度緩慢，為促進建損雙方協調及溝通效率，都發局主動依損鄰爭議規則規定，於本月6日晚間在大直國小辦理代為協調會議，其中多數受損戶提出修繕及賠償金額不足等訴求，已請基泰建設收集受損戶所提相關意見後並妥為處理，促進建損雙方和解進度。

基泰大直損鄰案，都發局6日晚上找損鄰住戶召開協調會議。（台北市議員陳怡君提供）

基泰大直損鄰案，都發局6日晚上找損鄰住戶召開協調會議。（台北市議員陳怡君提供）

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