卓榮泰「憲法增修條文無辭職選項」傅崐萁：敢覆議就要敢負政治責任

立法院國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

2024/06/07 15:25

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院院會昨針對藍白主導通過的國會擴權法案提出覆議，立法院國民黨團總召傅崐萁質疑，若覆議案失敗，行政院長卓榮泰是否要辭職下台？卓榮泰今日受訪指出，依憲法增修條文規定，行政院長沒有辭職的選項，但他提醒傅崐萁有「不信任案」的選擇。對此，傅崐萁下午表示，行政院提出覆議便是與多數民意執意相對抗，「奉勸卓院長，敢覆議就要敢負政治責任！」

傅崐萁指出，行政院覆議若失敗，行政院長需下台是「政治責任」，過往沒有一位行政院長是因為憲法而下台，請卓榮泰院長不要曲解原意，試圖想再次帶風向仿效民進黨團總召柯建銘的「毀憲亂政」。

傅崐萁表示，國民黨一直以來都以「憲法守護者」之姿，在對抗「憲法破壞者」的民進黨。立法院經表決三讀通過的法律即代表台灣多數民意，行政院提出覆議便是與多數民意執意相對抗，奉勸卓院長，敢覆議就要敢負政治責任。

傅崐萁指出，對於立法院職權行使法等修法，社會各界不解行政院有何「窒礙難行」？立法院職權行使法是立委的職權範圍及權利義務，明定監督行政院的形式及方法，究竟哪裡讓行政院「窒礙難行」? 難不成卓院長內心的想法是，「要讓立法院對行政院的監督變得窒礙難行」嗎？

對於卓榮泰提醒有「不信任案」的選擇，傅崐萁表示，請民進黨不要率先撕裂台灣社會，惡意製造仇恨對立。沒有民意基礎的行政院長，竟暗示執政黨想與在野黨全面開戰，意圖恐嚇在野黨若敢倒閣總統便會全面解散國會，這種暗示不符合台灣人民想要安居樂業的期待，更非中華民國之福。

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