重陽橋下膠帶封口男浮屍 疑久病厭世

新北市重陽橋下淡水河濱昨發現一具男性浮屍，今查出案情為久病厭世。（記者劉慶侯翻攝）

2024/06/07 16:55

〔記者劉慶侯／台北報導〕新北市重陽橋下淡水河濱昨日發現一具男性浮屍，由於死者臉部被具有黏性的膠帶纏繞封阻，讓全案疑點重重。警方今日根據街頭監視畫面，查證這名陳姓死者，是自行騎機車到華中橋，墜河後再隨潮汐流動到重陽橋下。疑是久病厭世，遺體已發請家屬領回。

昨日清晨6時許，有名清潔人員在重陽橋上打掃時，發現有橋下的淡水河面上有疑似有具屍體載浮載沉，通知警消到場後確認為男性浮屍。

警消將遺體打撈上岸，初步鑑識發現男屍頭部、臉部的位置，有被黏性膠帶纏繞、封阻住口部，僅留出眼、鼻處，但手、足部並沒有傷痕，身體已經明顯浮腫。初步判斷男浮屍應該落水有3天的時間。

由於案情看似並不單純，再加上男性浮屍臉部已經難以辨認，身上也沒有相關證件，警方目前尚未能查出對方身份，已採集DNA、齒模以及指紋比對身分。

北市警方今日根據調閱的街頭監視畫面，發現死者是獨自騎乘機車到華中橋後，隨即失去蹤影，期間並無路其他人行經。

警方根據死者騎乘的機車車號找到家屬，經指認確定為56歲陳男。監視器也調出上周他騎機車從中和區住家離家，接著來到華中橋尋短。

據家屬向警表示，陳近年以打零工為生，也因精神問題就診，狀況不是很好，對他的死因無意見，已將遺體領回辦理後事。

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