邱文彥、呂秋慧接受提名考委 藍考紀會主委黃怡騰批賴政府與邱呂

國民黨考紀會主委黃怡騰。（資料照）

2024/06/07 15:47

〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨立委邱文彥、前銓敘部次長呂秋慧接受賴清德總統提名為考試委員，國民黨考紀會主委黃怡騰今日受訪表示，此事讓國民黨詫異，賴政府怎麼「撈過界」，逕自邀請國民黨員成為考試委員被提名的對象，而且2位黨員在接受提名前，也沒有依黨規向黨部說明並報備，從黨政分際來看，此事讓國民黨不得其解。

此外，另有黨內人士指出，國民黨主席朱立倫日前已經就考試、監察兩院人事案做出表態，質疑賴清德總統應先檢討兩院功能，而非直接拋出提名名單，並建議在不更動憲法規定的前提下，「不管是砍還是凍，都是方式」，因此，即便邱文彥、呂秋慧為黨員，基於黨魁的政治宣示，以及國民黨不為賴政府人事背書的考量，未來立法院行使同意權時，黨籍立委應採一致立場，不會投出同意票。

過去面對黨員入閣加入民進黨政府，國民黨通常以停權做為處分，黃怡騰今日證實，過去的確有一些案例，黨章中也有相關規定，「得處以停權以上處分」，至於邱文彥、呂秋慧的個案「得與不得，以及要如何處分」，未來會做出判斷決定。

對於外界有聲音認為，考試院不是行政權，考試委員身分沒有如入閣般政治性格那般強烈，國民黨是否會有不一樣的考量？黃怡騰說，的確有這種聲音，但國民黨有不同的想法，畢竟考試委員還是有考務行政、決定公職與自由職業考證等決策權力，而且是由總統提名移請立法院審議通過後，再由總統以「特任政務官」任命，算是執政當局非常重要的人事任命程序，可以算是賴政府的成員。

他強調，讓國民黨詫異的是，民進黨政府怎麼會「撈過界」，逕自邀請國民黨員成為被提名對象，而邱文彥、呂秋慧在接受提名之前，應該依黨規向黨部說明並報備，從黨政分際來看，此事讓國民黨不得其解。

黃怡騰指出，國民黨考紀會這幾天才啟動黨內程序，發函要求邱文彥、呂秋慧兩人向黨部提出說明意見，未來將視兩人回覆情況再決定後續的處分方式。

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