潭美段地上權招商衝擊內湖交通？蔣萬安：一定會嚴格審查

對於外界擔憂潭美段地上權招商恐衝擊內湖交通，台北市長蔣萬安表示，一定會要求投資方提送交通影響評估報告，進行嚴格審查。（記者方賓照攝）

2024/06/07 15:36

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府今（7日）舉行內湖區潭美段兩地上權案簽約典禮，兩基地開發可帶來3500個工作機會，但對於內湖交通恐又是一大衝擊。對此，台北市長蔣萬安表示，市府一定會要求投資方提送交通影響評估報告，並進行詳盡的審查。

北市府今舉行「台北市內湖區潭美段五小段21地號等4筆市有土地設定地上權案」及「台北市內湖區潭美段五小段35、35-1地號市有土地設定地上權案」，由蔣萬安與緯穎科技董事長洪麗寗、緯創資通執行長林建勳分別簽署契約。

針對外界擔憂內湖交通衝擊，蔣萬安強調`市府一定會要求投資方提送交通影響評估報告，並進行詳盡審查，包括未來人流、車流對地方交通帶來的衝擊，以及企業將採行的管理措施如分流上下班等，這些都要經過市府嚴格審查通過，力求將大內科園區整體對於周邊住戶的交通衝擊影響降到最低。

他舉先前台塑大樓進駐內科為例，先前也引發各界關注、擔憂，但好在有各方提供的意見，市府積極與企業方持續溝通、協調，將周邊交通衝擊降到最低，到目前還是很順暢。

蔣萬安表示，緯創於2021年取的內湖舊宗段台北市數位內容新創中心BOT案，將企業總部進駐，今年與旗下緯穎科技分別取得內湖區潭美段設定地上權案，感謝緯創集團對北市的投資與信心，未來串聯兩基地開發，引入AI、科技相關產業，更可深化內湖的產業群聚效益，預計開發後於2030年為台北市創造3500個工作機會，讓台北市離「未來之都」更進一步。

財政局長胡曉嵐說，兩基地土地面積分別為6407.79平方公尺（約1938坪）及8160.01平方公尺（約2468坪），原規劃變更為影視音專用區並由文化局進行招商，後因產業環境變遷，辦理都市計畫變更回復為辦公服務區及工商服務展售區，容積率回復為225%，建蔽率分別為40%、50%。兩案地上權招商決標權利金共計20.84億元，後續每年可收取土地租金逾3千萬元。

台北市長蔣萬安（左）7日出席「內湖區潭美段五小段21地號等4筆及35、35-1地號市有土地設定地上權案」簽約典禮，並和緯穎科技董事長洪麗寗（中）、緯創資通執行長林建勳（右）換約合影。（記者方賓照攝）

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