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他聽2敏感字突情緒失控 男北捷車廂持雨傘追打女乘客

陳姓男子在警方保護管束中並接受醫護評估。（記者劉慶侯翻攝）

陳姓男子在警方保護管束中並接受醫護評估。（記者劉慶侯翻攝）

2024/06/07 13:54

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北捷運淡水信義線今（7）日上午發生一起男乘客疑似聽聞有人講到「中國」兩字突情緒失控，就手持雨傘追打女乘客事件，幸經民眾即時制止，據報趕到的捷運警察隊將該名32歲陳姓男子帶回偵訊，經醫護人員評估毋需送醫治療，目前已通知家人帶回。

捷運警察隊表示，今日上午10時28分，一列由淡水開往大安的捷運列車上，一名年輕男乘客突發性的情緒激動，拿著雨傘還追著1名女性乘客跑，對方嚇得直喊「救命！」

由於這名男子並非手持威嚇性利器，其他多名男性乘客立即上前制止，有人則按壓對講機向捷運行控中心報警，站務人員和保全獲報隨即在台北車站上車，協助控制。

捷警隊到場將對方上銬管束，並於台大醫院站將人帶下車，待救護車到場後，陳男情緒漸趨平穩，救護人員評估不需就醫，由站務人員及保全陪同旅客離站。

捷警隊調查，32歲的陳姓男子持有醫院的治療證明，內容指述陳男易受情緒影響等問題，較不能受到刺激，尤其不能看到或聽到「中國」兩字，就會引發病癥。

警方調查，陳男在搭乘捷運過程中，疑似在閱覽手機的乘客中看到報導有關「中國」的內容和字眼，所以才會失控。

台北捷運表示，事件並未影響捷運運行，將會加強治安維護工作。

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