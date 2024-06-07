民眾黨嗆政院覆議是「法盲」柯建銘秀法條打臉：看清楚自己版本

政院昨提出7項覆議理由，柯建銘直言，國民黨聲稱有「實質審查」是全部亂講，民眾黨亦是如此，看起來有道理、實則亂講。（資料照）

2024/06/07 14:20

〔記者陳政宇／台北報導〕行政院昨就國會擴權法案提出覆議，立法院民眾黨團指三讀條文載明「人事同意權」審查最少一個月，行政院所稱「無限期審查」是法盲、造謠。對此，民進黨團總召柯建銘今（7）日拿出法案條文表示，立法院最快1個月才能行使人事同意權，有下限但沒上限，呼籲民眾黨看清楚自己的版本。

行政院昨羅列7點覆議理由，包括「無期限審查人事同意權，空轉政府重要職缺」。行政院政務委員林明昕說明，新法設計雖讓同意權的行使嚴格化，但時間上拉得很長、沒有上限，可以審一年或很久，導致機關空轉，這也是有問題的地方。

不過，民眾黨團昨發聲明質疑，政院指「無限期」審查人事同意權，是明顯造假，法條明定1個月審查期，寫出這理由的行政院官員是識讀能力有問題或是「法盲」。民眾黨團總召黃國昌今則質疑，修正前的條文也沒有規範審查期限，難道過去立法院審查人事同意權都在空轉。

對此，柯建銘今受訪反駁說，行政院提出覆議案後，國民黨聲稱有「實質審查」是全部亂講，民眾黨亦是如此，看起來有道理、實則亂講。

柯建銘拿出三讀條文說明，行政院稱無限期延長人事同意權、造成憲政秩序混亂，這是覆議理由第五條的關鍵，藍白兩黨對「立法院職權行使法」修法的再修正動議明定，立法院最快1個月才能行使人事同意權，訂有下限，但沒有寫明最慢要多久，1年以後再行使也行，形同有下限、沒上限，可以在立法院停留1個月，也可以3年、5年，呼籲民眾黨看清楚自己的版本。

關於第30條之1，柯建銘說，被提名者到立法院備詢前需要先具結，這是「刑事訴訟法」的規定，把備詢者當作犯人看，形同用證人身份到法院上負責。立委隨便挑個理由，例如指控虛偽陳述、少講一個字或漏掉文件等，用民事開罰2至20萬元，藍白席次過半，雞蛋裡挑骨頭何其容易。

至於傅崐萁嗆聲若覆議案不成功，行政院長卓榮泰須請辭，柯建銘則回應，傅崐萁是法盲、文盲，憲法增修條文中，沒有覆議案不被接受就必須辭職這個問題，相對是提不信任案、並解散國會，「歡迎提不信任案，解散國會全面改選」。

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