海線安全國際會議 管碧玲：盼與印太夥伴共同面對中國武力擴張

管碧玲透過錄影方式致詞。（記者鄭景議攝）

2024/06/07 15:32

〔記者鄭景議／台北報導〕海洋委員會與中山大學今天在台北國際會議中心舉辦「2024年海線安全國際會議」，多位國際知名專家學者參與會議發表演講，主要聚焦建構國家海洋意識、強化我國海域意識以及加強印太海域意識3大議題，海委會主委管碧玲致詞時指出，國際間已有高度共識，台灣的和平穩定是全球安全與繁榮的重要因素，希望和印太地區的夥伴國家，共同面對中國的武力擴張與灰色威脅。

海委會此次邀請來自美國、英國、澳洲、日本、韓國、菲律賓、越南、印度的安全專家，以及台灣學者及官員，演講內容主要探討如何通過新的方法和技術，增強對海洋領域的全面認知和應對能力，以及利用先進的太空技術和衛星監控，提升海上活動的監測和管理，以此促進國際間的合作與交流，形成穩固的合作網絡。

管碧玲今日因為要赴立院備詢，透過錄影方式致詞，她指出，台灣身處第一島鏈的位置，早在1921年蔣渭水就曾指出，台灣是世界和平第一關的守衛，到今天國際已經有高度共識，台灣的和平穩定是全球安全與繁榮的重要因素，今日辦理海線會議的宗旨，就是希望和印太地區的夥伴國家，展開積極的合作，共同面對中國的武力威脅與灰色擴張，維持區域的和平穩定。

管碧玲說，今天的議程將圍繞在海域意識相關議題上的合作，海洋委員會會挑起這個擔子，為建構國際海域安全的合作平台努力，希望這次會議是一個好的開始，「all stand together，make ocean better」。

海委會政務副主委吳美紅致詞時則說，海委會職責是「三安、四海」，分別是國安、治安、平安，以及海洋污染、廢棄物治理、海洋生物保育、海洋產業發展策略，並也引述近日來台的輝達執行長黃仁勳所言，台灣是無名英雄、世界棟樑。

海線國際安全會議多國學者參與。（記者鄭景議攝）

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