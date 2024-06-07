會考彰化考生怒英聽受干擾 全國試務會：2監試委員都勾選播放清晰

國中教育會考彰化37名考生怒英聽受干擾，全國試務會主委陳柏熹（中）今說明，2名監試委員都勾選播放清晰。（記者林曉雲攝）

2024/06/07 13:30

〔記者林曉雲／台北報導〕國中教育會考今公布成績，對於彰化縣有37名考生質疑英聽考試受干擾而嚴重影響權益，最後3題都用猜的，但全國試務會只聽信監考老師意見。全國試務會主委陳柏熹今在成績說明記者會中受訪表示，2位監試委員均一致認為「雖有受鐘聲干擾，但2次播放都清晰。」檢視北斗家商整個考場紀錄和監試的流程，全國試務會判定沒有監考疏失。

彰化縣37名北斗國中和文學高中的考生和家長舉行記者會質疑，位於北斗家商第2試場的播放器突然故障，重新開始播放已耽誤約3分鐘，又因為考場鐘聲和教室外的吵雜聲受干擾，嚴重影響考生權益。

陳柏熹表示，大家都相信考試，是因為考試是公平的制度，所有的程序統統都是公開的，依簡章規定，遇到播放設備故障時，監試委員立即通知試務中心，在更換設備之後，重新播放試題而繼續進行考試，2次試題播放都受到干擾，導致無法聽清楚或無法完整聆聽試題內容時，監試委員依試題播放紀錄表，在當天英聽考試結束後，重播受干擾的試題進行補救。

陳柏熹說明何以規定是「2次都受到干擾」，因為在跟外國人溝通時，不可能會跟外國人說「你講話時都要講2次，其中有1次受到干擾就要請你重講。」原本聽力測驗設計只播1次，但考試過程中可能有卡車轉彎的聲音、里長廣播的聲音，即使聽力測驗時都要求所有教室門窗要關閉，在安靜的環境，播放音量儘量放大聲點，但只播1次受到干擾就要重播，聽力測驗恐一直在重播，干脆在錄音時播2次，1次沒播清楚，至少第2次還有機會可以播清楚。

陳柏熹指出，全國試務會了解彰化考區所有狀況，請考區提供詳細資訊作判斷，當場播完第3題時發現播音設備異常，更改設備再開始播放時，就從第4題開始播，播放的訊息都清楚，一直播放到第19題和第20題時，剛好19題的第2次和20題的第1次又遇到考試結束的鐘聲，門窗都關緊閉，鐘聲仍有一點影響，監試委員依規定在每題播放時勾選，根據在前面和在後面2位監試委員的勾選，一致認為「雖有受鐘聲干擾，但2次都清晰。」

陳柏熹表示，即使有1次不清晰，也已達到播放程序，除非2次都不清晰才會啟動重播程序，整個程序符合條件，鐘聲結束時，因還在播第21題，北斗家商立刻疏導其他考生從其他地方進出，全部播完後也有給考生3分鐘時間檢查，檢視整個考場紀錄和監試流程，沒有監考疏失。

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