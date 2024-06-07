做好防災預備 安得烈「超前部署」建立災援物資儲存機制

安得烈慈善協會今（7）日號召志工包裝了500箱「安心食物箱」，近期將會把食物箱和140箱礦泉水提前部署至南投、高雄、屏東等縣市山區部落和蘭嶼、綠島等離島地區，因應災害發生時災區面臨物資短缺的困境，可以成為災區即時的援助。（圖：安得烈慈善協會提供）

2024/06/07 12:54

〔記者羅添斌／台北報導〕汛期將至，針對台灣「災害潛勢」地區，安得烈慈善協會今（7）日號召志工包裝了500箱「安心食物箱」，近期將會把食物箱和140箱礦泉水提前部署至南投、高雄、屏東等縣市山區部落和蘭嶼、綠島等離島地區，因應災害發生時災區面臨物資短缺的困境，可以成為災區即時的援助。

安得烈慈善協會有感於近些年自然災害發生時，往往容易造成「災害潛勢」地區交通中斷的情況，導致救援物資無法在第一時間即時送達災區進行援助。為此，該會以「超前部署」的精神，針對「災害潛勢」地區及高風險的地區成立救濟物資儲存據點，在汛期之前預先儲存「安心食物箱」和礦泉水，確保災情發生時，災區民眾可以立即獲得救援物資，避免斷炊及缺水情事。

該協會考量災援物資發放的便利性和實用性，特別根據災民的需要而組合成「安心食物箱」，提供沖泡飲品、粥品、肉鬆、罐頭、調理包、麵條、白米、麥片、餅乾等物資，這一箱箱預儲的物資和礦泉水，不僅解決災害發生及交通中斷時物資難以運送的問題，更可以讓民眾快速的領取與食用。一位協助包裝食物箱的志工表示，看到安得烈食物銀行不只是實質的幫助弱勢家庭，更具有積極災害預防的精神，志工都給予高度的肯定。

安得烈慈善協會羅紹和執行長表示，協會長期推動「食物銀行計畫」，除了站在受助者的立場，每月提供客製化的食物箱幫助全台灣的脆弱家庭兒少和年長者之外，面對汛期可能發生的災害，協會亦站在防災的觀念下，依據「超前部署」的原則，做好災害援助物資的整備及預儲，以降低災害所帶來的影響。

安得烈慈善協會表示，台灣每年六月後即進入汛期，面對「災害潛勢」地區各樣可能的狀況，國人同胞必須做好準備；協會長期推動「安心計畫」，民眾如遇緊急突發狀況時可透過安得烈慈善協會官網（:https://www.chaca.org.tw）聯繫，或是撥打服務專線02-22902248。

汛期將至，針對台灣「災害潛勢」地區，安得烈慈善協會今（7）日號召志工包裝了500箱「安心食物箱」，近期將會把食物箱和140箱礦泉水提前部署至南投、高雄、屏東等縣市山區部落和蘭嶼、綠島等離島地區。（圖：安得烈慈善協會提供）

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