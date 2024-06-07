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爆乳、雪白兩粒......國中會考寫作測驗 考生「標題殺」拿6級分選為樣卷

國中教育會考今公布成績，今年寫作測驗不訂題，要考生針對誇大不實的標題進行寫作，高師大副教授李金鴦（右一）說明今年考生的整體表現。 （記者林曉雲攝）

國中教育會考今公布成績，今年寫作測驗不訂題，要考生針對誇大不實的標題進行寫作，高師大副教授李金鴦（右一）說明今年考生的整體表現。 （記者林曉雲攝）

2024/06/07 11:40

〔記者林曉雲／台北報導〕國中教育會考今公布成績，今年寫作測驗不訂題，要考生針對誇大不實的標題進行寫作，共有1226人拿到6級分，但有5119人拿到0級分，一名考生寫「標題殺」拿下6級分並被選為樣卷。

高雄師範大學國文學系副教授李金鴦表示，考生多是數位原生世代，對今年寫作非常有感，取材非常廣泛多元且扣合生活，有考生寫和家人去東南亞旅遊差點掉入人蛇集團陷阱、有考生寫哥哥滿懷熱情去澳洲打工遇詐騙，甚至有考生寫「00940飆股」有詐騙集團開設代銷陷阱。

寫作測驗雖「不用訂題」，但提供6個「標題示例」協助考生思考而非解答，包括產品文案、社群平台內容、媒體中常見的標題，例如「豪華包糕粽套餐，讓你考試高分過！」、「14天減體脂肪10%，實測有效！」、「打趴五星飯店主廚的蛋糕，竟出自國中生之手！」、「前車這樣做，駕駛崩潰險釀禍！」，並請考生簡要說明自己過往經驗曾看過的標題設計，並說明這些標語的設計方式？設計的影響？以及，反映了哪些社會現象？並請考生結合生活經驗，寫下對這些現象的觀察與想法。

台師大心測中心統計，今年寫作測驗成績，6級分有1226人、佔比0.66％，拿到4級分（含）以上達基礎級、約75％考生達基礎級，但有5119人拿到0級分、佔比2.75％。

台師大心測中心官網公布8篇6級分樣卷，其中，一名考生寫「標題殺」，指一篇社群文章要在前4秒吸引觀眾，才有被點閱的可能，也說明「標題殺」被稱為「釣魚文章」，並舉例「前車這樣做，駕駛崩潰險釀禍！」，民眾必須點入才能了解內文，該考生認為最令人作嘔的標題是刻意形容性徵，他喜愛的女明星在標題上被形容成「爆乳」、「雪白兩粒」等不堪入耳的詞，反思亂源是觀眾閱聽人。評審肯認文章結構完整，言之有物。

國文寫作測驗有錯別字和注音文問題，李金鴦說明0級分考生多是離題，例如僅抓取「動漫展」、「減脂」等字詞直接當作題目，敘寫參觀動漫展的經驗、自己對減肥付出的努力等，書寫內容完全不符題意要求，或只寫受騙上當經驗亦屬離題。

台師大心測中心公布今年國中會考寫作測驗6級分樣卷，其中一名考生寫「標題殺」。（記者林曉雲翻攝）

台師大心測中心公布今年國中會考寫作測驗6級分樣卷，其中一名考生寫「標題殺」。（記者林曉雲翻攝）

今年寫作測驗雖「不用訂題」，但提供6個「標題示例」協助考生思考，針對誇大不實的標題進行寫作。（記者林曉雲翻攝）

今年寫作測驗雖「不用訂題」，但提供6個「標題示例」協助考生思考，針對誇大不實的標題進行寫作。（記者林曉雲翻攝）

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