黃仁勳指台灣電力的侷限是挑戰 郭智輝：沒必要擔心

經濟部長郭智輝。（資料照）

2024/06/07 11:01

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會今天繼續對行政院長卓榮泰施政報告質詢，經濟部長郭智輝列席備詢前受訪，對於NVIDIA執行長黃仁勳指出，台灣電力的侷限會是個挑戰；郭智輝表示，外界沒有必要擔心，目前的準備都是夠的。

媒體詢問NVIDIA的AI超級電腦中心或許在高雄，對此，郭智輝表示，他尊重NVIDIA的選擇，跟6日視察高雄完全沒有關係，經濟部的立場是歡迎所有外商來台灣投資，包括NVIDIA也是，所有的縣市都適合，他沒有說NVIDIA會到高雄。

媒體詢問，核二、三廠延役，是否能補貼台電虧損，對此，郭智輝認為，這個沒有相關，核電是我們沒有考慮的一部分，沒有考慮放在基載或備載的部分。

媒體問到，是否花太多錢買綠能？郭智輝澄清不是，是過去因為烏俄戰爭，原料漲了6倍，台電花很多錢買原料，造成台電虧損。郭智輝強調，行政院推動非核家園政策的態度沒有改變，台電虧損跟綠能無關。

至於電價是否調漲，郭智輝表示，有審核機制，由社會賢達、專家學者組成，不是經濟部說要多少錢就多少錢，是有審核機制在，沒有突然漲電價這種事，電價審核1年2次都是公開的。

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