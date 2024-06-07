赴中參加「黃埔百年」先辦居住證、銀行卡 中國藉機掌握個資恐成國安破口

今年適逢黃埔軍校百年校慶，中國再度與台灣爭正統，擴大舉辦建校百年活動。圖為先前舉行三軍畢業典禮情形。（資料照）

2024/06/07 11:01

〔記者蘇永耀／台北報導〕今年適逢黃埔軍校百年校慶，中國再度與台灣爭正統，擴大舉辦建校百年活動。

據指出，中方由中國黃埔軍校同學會會長林上元對接台灣這邊，對外宣稱將邀請我陸軍官校3000校友參訪廣東黃埔軍校舊址，但退輔會主委嚴德發日前表示今年赴廣州參加的退役官兵不超過100人，而在台灣高雄鳳山陸軍官校在6月15、16兩日舉辦的校慶活動，則有超過1萬人共襄盛舉。

此外，熟悉內情人士說，雖然中共試圖廣邀我方退役軍官參加，但因為陸軍官校正期班不屑與中共為伍，中方只好改由專修班校友會理事長蔣成龍號召校友參加，但專修班並沒有任何官兵擔任過將官。

據了解，預計13日前往中國的退役官兵訪中團，行程共6天5夜，包含廈門、廣東、南京，市價超過4萬元的行程，團員最低僅須繳付2.5萬元左右就可參加。值得注意的是，本趟行程於中國落地後，第一件事就是辦理居住證、敬老證、駕駛證、銀行卡，並開通中國手機。這項特殊作法也引起我方國安部門的關注。

據主辦單位聲稱，辦理這些證件是為了讓這些退役官兵享有搭飛機、高鐵「刷臉進站」的尊榮感。不過，國安人士示警，退役官兵申辦居住證、銀行帳戶、中國電信號碼，恐為北京試圖製造台灣國安破口。

國安人士說，這些退伍軍官剛到廈門，第一時間就被中方人員帶去申辦居住證、駕照、銀行帳戶，並申辦中國手機門號，表面上的理由是為了搭乘飛機、高鐵等交通工具「刷臉」，但對台灣卻是不可忽視的國安風險。因為依照中國公佈「港澳臺居民居住證申領發放辦法」，申請時需要提供姓名、性別、出生日期、居住地住址、本人相片，並提供中國採集指紋，幾乎等於將退役官兵個人完整資訊提供給中國政府列管。

此外，一般國人赴中國旅遊，持台胞證就可以訂飯店、高鐵、飛機，微信目前也可以綁定國際信用卡，足夠日常所需，這次特地安排申辦，顯然有問題。尤其申辦居住證後，隨即申請中國銀行帳戶、中國電信業者門號，使用中國門號下載、安裝微信 APP，並綁定中國銀行帳戶，即可使用微信支付功能（匯款、轉帳、消費）。未來透過該手機門號與對岸聯繫、收受款項，無論是通聯記錄、金流紀錄，均不受我國現行機制追蹤掌握，「申辦當事人將成為國安漏洞」。

熟悉內情人士說，蔣成龍等人此行除了參加中國的黃埔軍校百年大會師，也接受中國統戰部安排參訪中國歷史景點，如黃埔軍校舊址、孫中山故居紀念館、黃花崗72烈士墓園，南京總統府、南京大屠殺紀念館、明朝故宮、明孝陵等。

由於行程都是由中共統戰部安排，外界也注意到多數都與馬英九近兩年訪中的行程雷同，差別在馬英九是北京故宮、黃帝陵，這次則是明朝故宮、明孝陵。中方預計也同樣安排老兵在相關抗日景點對話，營造「國軍與解放軍都是中國軍」，應該避免戰爭、共同推動和平統一，並以南京作為切入點，強調當年共同抗日，形塑日本才是兩岸共同敵人的論述。

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