黃健豪：修法讓官員不再說謊 對總統、政院哪裡窒礙難行？

國民黨立委黃健豪。（圖擷取自國會頻道）

2024/06/07 10:46

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院昨天針對「立法院職權行使法」、「中華民國刑法」提出覆議，國民黨立委黃健豪今天在國是論壇表示，立院職權行使法的修正只是讓國會正常化，讓官員不再說謊，對總統、行政院來說哪裡窒礙難行？立委甘於成為行政院的轄下機關，那才是真的國會香港化、國會人大化。

黃健豪表示，立法院的事居然由行政院提出覆議，這才是一件值得憲法法庭思考是否違憲的事。有心人士刻意把國會改革法案曲解為國會擴權，但此次修法的核心精神，就是讓官員在立法院不再有說謊和逃避監督的機會。

黃健豪指出，過去政府為了護航政策，行政院長在院會公然拉業者背書，支持萊豬政策，被業者打臉；還有行政院發言人公然指控牛肉麵業者使用含萊克多巴胺，又被業者打臉；疫情期間，對高端疫苗有沒有決標公告，也是行政院長在院會上說謊。以上種種，都是立法院要推動國會改革的正當理由。

黃健豪表示，行政院的七大理由，將聽證權、調查權、藐視國會等概念，全部混為一談，尤其那句「無差別調查民眾」，根本無中生有，帶頭混淆製造社會恐慌。在目前的法令下，立委本來就會邀請非政務官來列席，修法後標準沒有改變，只是更加強調制衡和行使調查權，只有與政府標案相關人等才會協助調查，一般民眾根本不可能也沒理由成為調查對象，這是假新聞。

黃健豪回顧，現任行政院副院長鄭麗君，擔任立委期間曾經邀請包含太陽花領袖陳為廷等人在內的社會上有關係人員至立法院備詢，鄭麗君當時說，應充分給予人民到國會表達意見的權力。

黃健豪又說，全國律師聯合會理事長、前民進黨立委尤美女在民國101年12月13日曾說過：依照中華民國憲法第67條規定：「各種委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢。」

黃健豪認為，行政院此次擴張窒礙難行之定義，將違反民主原則、違憲等理由納入窒礙難行，根本才是違憲之舉。行政院如果能跳過憲法法庭定義違憲，並作為覆議的理由，這完完全全就是行政擴權。

黃健豪說，如果作為國會議員，對行政權的擴張與打壓默不作聲，甘於成為行政院的轄下機關，那才是真的國會香港化、國會人大化。

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