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展現對警察教育重視 總統賴清德就職後首場畢業典禮到警大

總統賴清德。（記者廖振輝攝）

總統賴清德。（記者廖振輝攝）

2024/06/07 10:20

〔記者蘇永耀／台北報導〕今日上午總統賴清德睽違6年再次來到警大，相關人士指出，這是他就職後主持的第一場畢業典禮，目的就是要展現政府對警察教育的重視和支持。

相關人士表示，警大是培育治安幹部的搖籃，畢業生是未來在第一線安定社會的力量，賴清德勉勵警大學生，積極打擊黑、金、槍、毒和詐騙，回應人民對治安的期待。因應新型態犯罪挑戰，內政部警政署將持續精進科技偵查工作策略，從警政科技教育著手，全面提升警察機關偵查量能。

另外，賴總統也允諾要推動各項措施，照顧警校學生與警察同仁。行政院已經核列2.6億元預算，支持警察大學在未來3年採購最先進的儀器及設備，讓學生在學習科技偵查和鑑識工作上，可以跟未來實務運作無縫接軌。相關政策方面，政府去年已經提高警大和警專學生的伙食費、提高警察勤務加給，今年也核定「深夜危勞性勤務津貼」，並從6月1日開始實施，來照顧第一線外勤同仁。

本次四年制畢業生受頒畢業證書代表王柏舜同學，為台南子弟，在國小、國中皆榮獲市長獎及科展獲獎，並曾與當時擔任台南市長賴清德合照。今日也把王生3張與賴總統合影之照片，於頒獎時，同步投放後方大螢幕上。

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