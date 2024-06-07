為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

衛福部稱護理師增加否認關床潮 陳菁徽：第一線造謠還是衛福部狀況外？

國民黨立委陳菁徽。（取自國會頻道）

國民黨立委陳菁徽。（取自國會頻道）

2024/06/07 10:01

〔記者劉宛琳／台北報導〕針對護理人員人力荒議題，國民黨立委陳菁徽今天在國是論壇發言指出，因沒有足夠的護理人員造成關病床潮，連醫院院長都出來說不能沒有護理師，但衛福部卻說沒這回事，是第一線醫護在造謠？還是衛福部狀況外？若沒充足護理師，國人恐怕國人連生病住院的權利都沒了。

陳菁徽表示，「護理師荒，各層級醫院關病床潮」一躍成為這幾天最驚悚的新聞頭條。每一個人或你的家人都可能會生病、需要住院，三軍總醫院院長甚至說出「可以少一個醫師，但不能沒有護理師」，因為少了護理師的病床就是沒有功能的床罷了。

陳菁徽說，醫院傳出病床無法維持運作，過中午停止接刀排手術，半夜接到需急診手術案例不得不轉院，結果衛福部卻告訴大家，「數據表示國內護理師、病床數均比去年同期增加，不可能有關床潮。她要問，臨床的醫療現場疾呼事態嚴峻，當官的趕緊跳出來說沒這回事，一切ok，這樣是第一線醫護在造謠？還是衛福部在狀況外？

陳菁徽說，這讓她回想到一部美國政治諷刺電影「千萬別抬頭」，當吹哨者提供警訊時，政府卻拚命叫每個人”Don’t look up”，因為沒看到就沒事。因為從醫界內部提出的報表來看，全國最大的22家醫學中心級醫院，向衛福部申報健保的床位只佔了開放床位的92%，100床裡面，就有7床無法運作。

陳菁徽表示，衛福部曾設定目標，2030年台灣的護理人力目標要達到24至26萬，可是現在全國18萬護理師，一年淨增加只有2000人，去年醫院護理師總離職率達11.73%，不需要是數學高手，就可以知道，6年台灣根本不可能達到這樣的目標，醫護崩盤可以預見。

陳菁徽表示，政府不斷地說要端出政策來留才攬才，但說的總是比做得好聽，而且還初一十五不一樣，2月的時候，國民黨立委萬美玲在總質詢要求儘速研擬護理白班的繁重津貼，時任行政院長陳建仁與衛福部長薛瑞元口口聲聲說好，結果才過幾個月，就變成「還在凝聚共識」。

陳菁徽呼籲政府，沒有充足護理師，就沒有醫療品質，政府繼續凝聚共識下去，恐怕國人連生病住院的權利都沒有了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
護理缺工嚴重 台大、成大工會提3訴求：獎勵要公平
2024/06/06 14:29

護理缺工嚴重 台大、成大工會提3訴求：獎勵要公平
健康網》醫院掀關床潮！ 護理師把現況全說了：身體已壞掉
2023/08/30 13:10

健康網》醫院掀關床潮！ 護理師把現況全說了：身體已壞掉

盤點新北第一環 三重站旁看漲強勁
三班護病比新制／40億專款 搶救護理人力荒
2024/01/27 05:30

三班護病比新制／40億專款 搶救護理人力荒
自由開講》同樣是全球問題，台灣的「護理師荒」有何不同？
2023/08/23 12:55

自由開講》同樣是全球問題，台灣的「護理師荒」有何不同？

60歲男星曝私藏景點 好筋骨逛草山賞海芋
醫院MRI設備故障突強力吸入病床 護理師遭重夾成「人肉三明治」
2023/10/30 12:28

醫院MRI設備故障突強力吸入病床 護理師遭重夾成「人肉三明治」
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播