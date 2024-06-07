衛福部稱護理師增加否認關床潮 陳菁徽：第一線造謠還是衛福部狀況外？

國民黨立委陳菁徽。（取自國會頻道）

2024/06/07 10:01

〔記者劉宛琳／台北報導〕針對護理人員人力荒議題，國民黨立委陳菁徽今天在國是論壇發言指出，因沒有足夠的護理人員造成關病床潮，連醫院院長都出來說不能沒有護理師，但衛福部卻說沒這回事，是第一線醫護在造謠？還是衛福部狀況外？若沒充足護理師，國人恐怕國人連生病住院的權利都沒了。

陳菁徽表示，「護理師荒，各層級醫院關病床潮」一躍成為這幾天最驚悚的新聞頭條。每一個人或你的家人都可能會生病、需要住院，三軍總醫院院長甚至說出「可以少一個醫師，但不能沒有護理師」，因為少了護理師的病床就是沒有功能的床罷了。

陳菁徽說，醫院傳出病床無法維持運作，過中午停止接刀排手術，半夜接到需急診手術案例不得不轉院，結果衛福部卻告訴大家，「數據表示國內護理師、病床數均比去年同期增加，不可能有關床潮。她要問，臨床的醫療現場疾呼事態嚴峻，當官的趕緊跳出來說沒這回事，一切ok，這樣是第一線醫護在造謠？還是衛福部在狀況外？

陳菁徽說，這讓她回想到一部美國政治諷刺電影「千萬別抬頭」，當吹哨者提供警訊時，政府卻拚命叫每個人”Don’t look up”，因為沒看到就沒事。因為從醫界內部提出的報表來看，全國最大的22家醫學中心級醫院，向衛福部申報健保的床位只佔了開放床位的92%，100床裡面，就有7床無法運作。

陳菁徽表示，衛福部曾設定目標，2030年台灣的護理人力目標要達到24至26萬，可是現在全國18萬護理師，一年淨增加只有2000人，去年醫院護理師總離職率達11.73%，不需要是數學高手，就可以知道，6年台灣根本不可能達到這樣的目標，醫護崩盤可以預見。

陳菁徽表示，政府不斷地說要端出政策來留才攬才，但說的總是比做得好聽，而且還初一十五不一樣，2月的時候，國民黨立委萬美玲在總質詢要求儘速研擬護理白班的繁重津貼，時任行政院長陳建仁與衛福部長薛瑞元口口聲聲說好，結果才過幾個月，就變成「還在凝聚共識」。

陳菁徽呼籲政府，沒有充足護理師，就沒有醫療品質，政府繼續凝聚共識下去，恐怕國人連生病住院的權利都沒有了。

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