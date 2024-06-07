傅崐萁嗆覆議失敗下台 卓榮泰反擊：憲法增修條文無辭職選項

行政院長卓榮泰今在立法院受訪。（記者羅沛德攝）

2024/06/07 09:52

〔記者李文馨／台北報導〕行政院院會昨針對藍白主導通過的國會擴權法案提出覆議，國民黨團總召傅崐萁直言，若覆議案失敗行政院長卓榮泰是否要辭職下台；民眾黨團總召黃國昌則批評，卓是公然說謊的慣犯。對此，行政院長卓榮泰今（7）日在立法院受訪回擊，依憲法增修條文規定，行政院長沒有辭職的選項，但他提醒傅崐萁有「不信任案」的選擇。

中華民國憲法增修條文第3條第2項第3款規定，立法院得經全體立法委員1/3以上連署，對行政院長提出不信任案。不信任案提出72小時後，應於48小時內以記名投票表決之。如經全體立法委員1/2以上贊成，行政院長應於10日內提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院；不信任案如未獲通過，1年內不得對同一行政院院長再提不信任案。

行政院昨針對立法院三讀修正通過的國會改革修法，包括立法院職權行使法、刑法部分條文提出覆議，政院端出七大覆議理由，將呈請總統核可後，移請立法院覆議，總統府表示會審慎評估。

對於在野黨的質疑，卓榮泰表示，行政院收到立法院來文後，再次比對之前所收集的資料，也再次確認條文內容有違憲，也有窒礙難行之處，因此行政院依憲政秩序跟設計提出覆議，「我們還在努力讓覆議能夠通過，還有努力的空間」。

卓榮泰指出，非常遺憾的是，若覆議沒有通過，依照新修訂的憲法增修條文第3條第2項第2款的規定，「行政院長沒有辭職的選項」，不過，他提醒傅崐萁有第3款的選項，也就是不信任案，「您要不要放棄」。

黃國昌批說謊慣犯 卓榮泰：誰的公信度比較強讓社會公斷

針對黃國昌的批評，卓榮泰回應，黃國昌幾次對他有非常不正確的講法，稱他說謊以及其他事情，「我跟黃國昌，誰的公信度比較強，就讓社會來公斷吧」，這個他不再多言。

由於政院僅花1天時間就提出7理由認為條文窒礙難行，外界認為卓榮泰打算反守為攻擊、增加朝野對立。對此，卓榮泰回應，行政院5日收到立法院來文，若昨天沒有在行政院會處理覆議案，今天以及接下來的端午連假，還有下禮拜二總質詢，行政院勢必要等到13日院會才能處理，時間上會壓縮到總統審慎檢視咨文內容，所以行政院決定昨天在院會同意覆議的決定。

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