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王鴻薇：反制綠營罷免戰 國民黨要在各縣市舉行大型宣講會

國民黨立委王鴻薇今天接受「千秋萬世」節目專訪。（截自「千秋萬世」節目直播畫面）

國民黨立委王鴻薇今天接受「千秋萬世」節目專訪。（截自「千秋萬世」節目直播畫面）

2024/06/07 09:09

〔記者劉宛琳／台北報導〕國會改革、花東三法等案引發朝野對峙，國民黨立委王鴻薇今天接受「千秋萬世」節目專訪，被問及如何因應民進黨在各地發動的立委罷免戰，王透露，國民黨將在各縣市舉辦大型記者會反制，找所有的立委來宣講。

主持人王淺秋說，民進黨在各地發動罷免戰，王鴻薇表示，現在台中立委羅廷瑋、板橋立委葉元之都已有側翼在計畫性的行動，確實已經遍地烽火，民進黨完全不演了，表面說不朝野對立，現在發動罷免。

王鴻薇強調，不能讓立委去單獨面對罷免，黨中央一定要有動作。國民黨組發會主委許宇甄已透露，國民黨要在各縣市舉行大型宣講會，會找所有的立委來做宣講，「不然民進黨青鳥飛到各縣市，國民黨一定要反制」。

而行政院昨天針對「立法院職權行使法」、「中華民國刑法」提出覆議，國民黨如何反制覆議，王鴻薇說，立法院必須在15天內做處理，如果不做處理，這些法案就不成立，以現在的票數來說，藍白都會否決這個覆議案，但有怕到時表決是否民進黨又要動武，不讓你處理，但這也就可以讓全國甚至全世界看到民進黨當家鬧事不敢表決。

王鴻薇表示，但如果按照正常程序，覆議案一定不通過，除此之外，還可以對閣揆提出不信任案，但同時也必須解散國會，民進黨團總召柯建銘現在很兇，認為國民黨不敢解散國會，「我是鷹派，如果我可以做主，我願意倒閣解散國會」。

王鴻薇說，不過，這件事黨團內部還沒討論，但不知道黨中央有沒有考慮這件事，如果她是黨主席沒想到這件事就要打屁股。但現在黨中央沒有講話，應該是還沒想出一個解方，覆議案否決後是否會發動閣揆不信任案，她目前還沒收到訊息。

而花東三法爭議持續延燒，王鴻薇表示，沒有人否定去建設花東，給花東一條平安回家的路。但民進黨用花東三法來做政治操作，是非常不人道的事情，國會改革時抓國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌當戰犯做人身攻擊，現在覺得不過癮，就抓更大的戰犯立法院長韓國瑜。

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