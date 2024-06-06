8年百萬戶租屋家庭支持計畫 劉世芳： 一定如期如數達成

內政部政務次長董建宏（右）轉述，部長劉世芳說，非常有信心8年百萬戶租屋家庭支持的新目標，一定能如期、如數達成。（記者李文馨攝）

2024/06/06 19:43

〔記者李文馨／台北報導〕總統賴清德選前宣示8年百萬戶租屋家庭支持計畫的目標，內政部長劉世芳今（6）日說，國土署、住都中心已設定每年新建1.5萬戶、包租代管2萬戶，以及50萬戶租金補貼等三大計畫，一定能如期、如數達成；她也強調，未來社宅將會緊密結合各地生活圈布建，以「小造鎮」方式，結合托育、托老等公共設施。

劉世芳今天於部務會報聽取國土署、國家住都中心報告「社會住宅推動計畫及進度」。針對各界關心直接興建社宅、用地取得的問題，目前規畫以生活圈概念尋找適當用地，擴大盤點公有土地，例如低度利用、老舊機關廳舍、學校合作興建社宅。

國土署、住都中心簡報指出，過去8年推動的20萬戶社會住宅，將在今年底達標；對於賴清德宣示的8年百萬戶租屋家庭支持的新目標，已設定每年新建1.5萬戶社宅、包租代管2萬戶，以及50萬戶租金補貼等三大方式加以落實。

政務次長董建宏轉述，劉世芳說，非常有信心8年百萬戶租屋家庭支持的新目標，一定能如期、如數達成，針對大家擔心社宅品質，她已指示國土署、住都中心必須緊密結合各地生活圈的布建，可透過「小造鎮」方式，將社宅結合托嬰中心、幼兒園、日照中心等重要公共服務設施。

劉世芳也提及，住都中心興建的社宅，都須取得綠建築、智慧建築、耐震標章，且具無障礙設施，並以預鑄工法技術，減低施工的耗能，符合「2050淨零碳排」趨勢；住都中心也與國震中心合作，將社宅全面導入「結構安全監測系統」，即時掌握地震後的建物狀況。

國土署副署長徐燕興也說，未來在整體開發時，行政院要求預留5％作為社宅基地，相關規定和修法正在進行，若要實現「小造鎮」計畫，必須有完整的空間計畫，納入托育、長照等社福設施，第一波可能針對產業集中之處與附近各單位合作，補足公共設施，並納入節能減碳精神。

內政部次長吳堂安會後受訪指出，賴清德上任後，內政部正在籌編明年預算，這些福國利民的政策項目都有列入，目前300億租金補貼經費來自住宅基金，未來也會持續爭取、持續推動。

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