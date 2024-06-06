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雲林、金門縣首長申請赴中參加海峽論壇 陸委會：不樂見但不會阻擋

陸委會發言人梁文傑今日強調，政府禁止中央部會及所屬人員出席相關活動。地方政府人員參加相關活動，「我們不樂見」，但中央政府不會去阻擋。 （記者陳鈺馥攝）

陸委會發言人梁文傑今日強調，政府禁止中央部會及所屬人員出席相關活動。地方政府人員參加相關活動，「我們不樂見」，但中央政府不會去阻擋。 （記者陳鈺馥攝）

2024/06/06 17:04

陸〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共大型對台統戰平台「海峽論壇」6月15日將在中國廈門舉行，雲林縣、金門縣政府已向陸委會申請赴中參加。陸委會發言人梁文傑今日強調，政府禁止中央部會及所屬人員出席相關活動。地方政府人員參加相關活動，「我們不樂見」，但中央政府不會去阻擋。

本屆海峽論壇以「擴大民間交流，深化融合發展」為主題，除主論壇之外，為深化對台統戰工作，將舉辦青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流等四大活動，國民黨今年已規劃派副主席連勝文率團參加。

梁文傑在陸委會例行記者會表示，海峽論壇是一年一度大拜拜，本質是中共統戰平台，中方不可以在台舉辦論壇分支或延續性活動，地方政府與人民團體不得與中方在台合辦相關活動。

梁文傑指出，政府禁止中央部會及所屬人員出席相關活動，地方政府人員參加相關活動，「我們不樂見」。

梁文傑強調，禁止機關、政黨、團體或個人參加涉及「一國兩制台灣方案」或「民主協商」的活動，如果有涉及違法形式，主管機關將依法處理。

陸委會也呼籲，凡是參加的個人或團體，須遵守兩岸條例及相關法律規範，不得與中方締結任何協議、備忘錄等文書或進行合作行為，或締結聯盟，或授其指示委託、資助從事不法行為。

針對有哪些地方縣市首長申請赴中參加？梁文傑說，目前有雲林、金門兩個縣市申請，陸委會不樂見，但中央政府不會去阻擋。

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