青鳥飛向全台！民進黨將下鄉宣講「國會擴權法」林右昌：社會氛圍正改變

藍白聯手通過國會擴權法案，行政院今已提出覆議。民進黨近期將發動下鄉宣講行動，透過座談讓各地黨公職清楚掌握國會發生什麼事，同時以街頭宣講讓民眾直接接觸訊息，讓青鳥飛向全台各地。圖為民眾不滿法案審查包圍立院情形。（資料照）

2024/06/06 16:31

〔記者陳昀／台北報導〕藍白聯手通過國會擴權法案，行政院今已提出覆議。甫上任的民進黨秘書長林右昌下午與媒體茶敘透露，民進黨近期將發動下鄉宣講行動，透過座談讓各地黨公職清楚掌握國會發生什麼事，同時以街頭宣講讓民眾直接接觸訊息，讓青鳥飛向全台各地。林說，在野黨也許一時有政治上的勝利，但政黨必須面對的是民眾，像這週與上週的氛圍就有些許不同，這本來就是不斷變化的過程。

林右昌即將開展的黨務行動由內而外有三大面向。首先，他將代表賴清德到各縣市探望創黨前輩與資深黨員，他說，對於年紀大了、生活不好的前輩們，民進黨必須實質關心，展現黨中央永遠記得他們對台灣的貢獻；第二，地方黨職改選剛結束，林規劃到各地縣市黨部與新任黨部主委跟執評會進行相關黨務座談，讓黨務同仁對全新內外局勢有一致性的了解跟認識，進而推動後續工作。

第三，在社會面部分，林右昌強調，到基層不只是跟熟悉或互動多的群體宣傳，包含不熟悉、對民進黨有所誤解、在價值立場不盡相同的，也都是要互動接觸的對象，特別民進黨執政已邁入第9年，這要時刻謹記在心。

此外，對於年輕化議題，林右昌表示，除了已推動的黨務組織年輕化外，價值與態度上的年輕也要兼顧，幫下一代打更好的基礎、繼續往前進、創造未來，這才是政黨存在及政治工作者的價值跟目的，不是為了選舉才去爭取年輕人，而是時代、未來本來就是屬於年輕人的。

針對國會擴權法案，林右昌透露，近期民進黨將發動下鄉宣講行動，首先是讓黨公職清楚認知到國會發生什麼事，對國家制度、民主發展有哪些影響，他們深入掌握後，才能進一步擴散，讓黨員與支持者了解到目前面臨什麼危機；在社會面，民進黨也規劃透過街頭宣講，到能夠接觸民眾的地方傳播訊息。

林右昌指出，青鳥行動在青島東路聚集的10萬人中，許多不是民進黨支持者，也有很多高中生、大學生，這樣的聲音不是只有在台北，應該遍佈全台各地，讓更多民眾直接接收到完整的訊息，進而形成價值的討論與選擇，這也是台灣民主深化的過程，並不是所謂對抗或政治攻防。

林右昌表示，執政黨不會想跟在野黨對立，行政院之所以會提覆議、青島東路會自發聚集10萬民眾，代表國會運作不是常態，已經破壞現有體制的運作，這段時間社會對國會的觀感不太好，在野黨的作為也許一時爽快、在政治上有某種形式的勝利，但那真的是勝利嗎？其實是個問號，政黨必須面對的是民眾跟支持者，等到民眾的聲音逐漸反應，各政黨了解真正的民意時，也許會有修正與調整，像這週與上週的氛圍就有些許不同，這本來就是不斷變化的過程。

甫上任的民進黨秘書長林右昌下午與媒體茶敘透露，民進黨近期將發動下鄉宣講行動，以街頭宣講讓民眾直接接觸國會擴權法的相關訊息。（資料照）

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