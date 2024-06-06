大巨蛋辦演唱會卡關 北市議會最快下週三開協商會

台北市議長戴錫欽。（資料照）

2024/06/06 16:04

〔記者楊心慧／台北報導〕大巨蛋辦演唱會卡在使用執照，北市議長戴錫欽今受訪表示，將先與各黨團凝聚共識，盼12日召開協商會議；議會藍、綠、白三黨團皆認為重點是如何審查及確保安全，民進黨呼籲蔣萬安應扛起責任；蔣萬安則表示，市府已透過跨局處會議，確定依照內政部2017年的函示為依據，將克服障礙跟各項困難。

台北大巨蛋辦演唱會卡在使用執照的註記第29點，議長戴錫欽受訪表示，將徵詢議會各黨團及議員意見，包含如何處理註記、確保安全無虞，經徵詢各黨團議員意見，若有初步共識，預計於下週三召開政黨協商會議，盼凝聚共識，提供市府後續處理參考及依循方向。

蔣萬安今出席勞動安全獎頒獎，他受訪表示，他上任後的立場跟態度都非常單純、一致，面對各項問題，就是面對、該解決的即刻解決，因此上任第一年，對於市民期待多年的大巨蛋，克服各項困難而完工啟用，接下來市府會克服各項困難。

蔣萬安說，感謝議長戴錫欽，願意挺身協助跟議會各黨團溝通、協調，總質詢期間看到不分黨派的議員也提出，接下來會一起努力，盼讓大巨蛋能夠克服障礙，朝舉辦非運動賽事、演唱會在內的各項活動，滿足市民對大巨蛋舉辦各項活動帶來全面的經濟效益，未來將持續與議會努力。

北市議會民進黨團總召許家蓓表示，民進黨團將正式召開黨團會議討論立場，大方向仍會聚焦在大巨蛋的安全性要如何把關，對於如何審查及確保安全，不容模糊空間，市府及議會當然會共同把關並尋求解方，但不能只是把球丟給議會處理，呼籲蔣萬安負起責任，要解決問題並勇於承擔。

北市議會國民黨團書記長張斯綱表示，支持議長和市府的做法，但在安全性的地方、如何解套，盼能在這個會期解決。

北市議會民眾黨團總召陳宥丞表示，仍希望辦演唱會，但目前是因過去不分藍綠訂出高標準，所導致的結果，藍綠本來該共同回頭檢視，不能打臉自己、因不同人執政就兩套標準，且應在消防和安全無虞情況下處理後續。

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