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諾曼第登陸80週年 朱立倫：國民黨守護國家安全、負責任處理能源危機

國民黨主席朱立倫。（資料照）

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2024/06/06 15:32

〔記者施曉光／台北報導〕今天是二戰「諾曼第登陸」（Normandy Landings）80週年，國民黨主席朱立倫在臉書發文表示，國民黨堅定守護國家安全，並且負責任處理能源危機。

朱立倫指出，國民黨智庫昨天以「諾曼第登陸80週年省思國家安全」為主題，發表國民黨對國家安全的重要主張，中華民國113年的歷史非常清楚，國民黨從不畏戰，堅定捍衛國家安全、守護民主自由與和平，今年則希望促成一項重要法案，就是「國家安全戰略法」。

朱立倫表示，國家安全不分你我，國民黨透過兵棋推演，發現潛在的台海衝突，無論是灰色地帶作戰、經濟封鎖或武裝對抗，最危險的就是能源供應問題，台灣過度仰賴進口石化能源，再生能源又供應不穩，能源危機成為國家安全最脆弱的一環，經濟韌性是台灣能不能生存的關鍵。

朱立倫指出，作為負責任的政黨，國民黨必須再次強調能源穩定供應的政策考量，必須基於國家安全，因此核能電廠的延役、續用，絕對不是意識形態問題，而是最嚴肅的國家安全問題。

他並說，國民黨會持續秉持「2D戰略」，以務實態度捍衛中華民國國家安全，而能源問題作為首要之務，希望所有真心為台灣和平思考的朋友，放下意識形態，一起處理能源危機，共同讓台灣更安全、中華民國更繁榮。

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