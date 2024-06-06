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ACE王牌交易所虛幣詐騙案首開庭 主嫌林耿宏：我沒犯意

台北地院審理虛幣交易商「ACE王牌交易所」詐騙案，今天首度開庭，上午提訊在押的的主謀林耿宏（右2），圖為林耿宏之前被移送畫面。（資料照）

台北地院審理虛幣交易商「ACE王牌交易所」詐騙案，今天首度開庭，上午提訊在押的的主謀林耿宏（右2），圖為林耿宏之前被移送畫面。（資料照）

2024/06/06 14:35

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理虛幣交易商「ACE王牌交易所」詐騙案，今天首度開庭，上午提訊在押的的主謀林耿宏，林耿宏採無罪答辯，否認犯罪，強調虛擬貨幣交易是新創產業，法規不齊全，他沒有詐欺犯意。

對外自稱「系統之神」的林耿宏答辯，他知道虛擬貨幣可以買賣，但不能詐欺，他找到獲KPMG輔導的王牌交易所即潘奕彰創辦的IMBA直銷團隊，潘創辦的ABA加速器有取得經濟部補助，具公信力，由潘來負責協助集團的區塊鏈及輔導成立虛幣，公司主管和撰寫白皮書的人員都具有高度專業性，他從沒想過要違法，以最嚴謹的態度、最高的規格做合法的事，絕無詐欺犯意。

林的辯護律師謝協昌指出，IMBA不是為了詐欺目的而成立的犯罪組織，也未承諾保證獲利，所有資金都有完整的記錄憑證，並無掩飾或隱匿資金，不成立組織犯罪；另一律師薛欽峰則說，林創設的虛擬貨幣並非檢方所稱毫無價值的垃圾幣，何況業務員須通過考試才能加入IMBA銷售團隊，有一定難度，公司若是要詐騙、吸金，不需如此大費周章。

北檢起訴指控，以林耿宏為首的ACE虛擬貨幣詐騙集團，明知虛擬幣CSO幣、NFTC幣等「垃圾幣、空氣幣」，本質上僅是以電腦程式產出的電子訊號，鑄造成本低廉，無實際應用的前景，卻透過犯罪組織分工，編寫不實白皮書、製造散布利多假新聞，透過經營王牌、ProEx等交易所將虛幣上架，操縱幣價；再由IMBA直銷團隊對外推銷，誆騙民眾投資購買，詐銷得手近8億元，已有1292名被害人提告，集團另涉洗錢22億餘元，檢方分依組織犯罪、加重詐欺、洗錢、藏匿人犯等罪嫌，起訴32人。

北院今日全天開庭，進行準備程序，提訊林耿宏及傳喚直銷團隊林若蕎等主要業務幹部與成員；而王牌交易所創辦人潘奕彰、建業法律事務所前所長王晨桓等交易所成員，則將待下次庭期開庭。

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